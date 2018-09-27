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"Bedelli"de başvuru sayısı 550 bini geçti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2018 09:47 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir" - "3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlandı"

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik için 557 bin 102 kişi başvurduğunu, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısının ise 215 bin 970 olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bedelli askerlik uygulamasındaki üçüncü celp dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "27 Eylül itibarıyla bedelli askerlik hizmeti için başvuran yükümlü sayısı 557 bin 102, başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 215 bin 970 kişidir. 3'üncü celp döneminde silah altına alınacak 13 bin 555 yükümlünün sevk tarihleri, birlik ve yoklama bilgileri 'www.turkiye.gov.tr' adresinde yayımlanmış, yükümlülerin kayıtlı cep telefonlarına da bilgilendirme mesajı gönderilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Milli Savunma Bakanlığı

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