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Beden dili ilişkinizi ele veriyor! Partnerinizi vücut diline göre çözmeye hazır mısınız?

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
TAVSİYELER HABERLERİ  | 27.06.2018 10:40 | Son Güncelleme

Beden dili, kelimeler olmadan duyguları ifade etmenin yaygın bir yoludur. 2 kişi arasındaki ilişkide, bu dil, ilişkilerini kelimelerden ve sözcük öbeklerinden daha fazla etkilediği için çok önemlidir. Dil uzmanı Yana German şöyle diyor: “İnsanların düşüncelerini sözlere dökmeleri gerçekten çok karmaşık. Böylece beden dili sağlıklı bir ilişkiye katkıda bulunabilir veya yanlış partneri seçtiğinizin bir işareti olabilir.

Beden dili ilişkinizi ele veriyor! Partnerinizi vücut diline göre çözmeye hazır mısınız?

Ne yazık ki, stres ve yorgunluk nedeniyle, kendi bedenimizin bize gönderdiği sinyallere yeterince dikkat etmiyoruz, ancak bu belirtiler oldukça önemlidir.'' İşte ilişkinizden şüphe duyorsanız dikkat etmeniz gereken vücut sinyalleri...

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