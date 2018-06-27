Beden dili ilişkinizi ele veriyor! Partnerinizi vücut diline göre çözmeye hazır mısınız?

Beden dili, kelimeler olmadan duyguları ifade etmenin yaygın bir yoludur. 2 kişi arasındaki ilişkide, bu dil, ilişkilerini kelimelerden ve sözcük öbeklerinden daha fazla etkilediği için çok önemlidir. Dil uzmanı Yana German şöyle diyor: “İnsanların düşüncelerini sözlere dökmeleri gerçekten çok karmaşık. Böylece beden dili sağlıklı bir ilişkiye katkıda bulunabilir veya yanlış partneri seçtiğinizin bir işareti olabilir.
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Ne yazık ki, stres ve yorgunluk nedeniyle, kendi bedenimizin bize gönderdiği sinyallere yeterince dikkat etmiyoruz, ancak bu belirtiler oldukça önemlidir.'' İşte ilişkinizden şüphe duyorsanız dikkat etmeniz gereken vücut sinyalleri...
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