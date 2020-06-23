Begonvil Bakımı Nasıl Yapılır? Budama Teknikleri Nelerdir?

Begonvil, renkli çiçekleri dolayısıyla bahçe ve balkon düzeninin vazgeçilmezleri arasında yer alan, ağaçsı bir bitkidir. Özellikle yaz aylarında mor, beyaz, pembe ve kırmızı renkte açan çiçekleriyle dikkat çekici bir hal alarak bulunduğu ortama görsel açıdan canlılık katar. Bazı türlerinin tırmanıcı özelliğinden ötürü yol kenarlarında da yetişmeye müsait olmasının yanı sıra en önemli özelliği hastalık ve böcek barındırmamasıdır.

Begonvil Çeşitleri

Begonvilin temelde üç tane türü vardır:

Bougainville glabra (tırmanıcı begonvil)

Bougainville spektabilis (çalı begonvili)

Bougainville peruviana (bodur begonvil)

Begonvil Nerede Yetişir?

Yetiştiği yere tıpkı bir sarmaşık gibi yayılan begonvil bitkisi genel olarak Ege ve Akdeniz kıyılarında yetişir. Bunun sebebi Ege ve Akdeniz kıyılarının diğer bölgelere nazaran daha fazla ve daha uzun süre güneş almasıdır. Bengonvil de genel olarak tropik ve tropik altı bölgelerinin bitkisidir. Ana vatanı Amerika kıtasının orta ve kuzey kısımlarıdır. İyi bakıldığı takdirde yaz başından itibaren sonbaharın sonuna kadar çiçek açabilir.

"Begonvil yaprakları sarardı" gibi bir sorunla karşı karşıyaysanız:

Begonvil yapraklarının soğuk havanın etkisiyle sararması mümkündür. Genel olarak -1 derece ye kadar olan soğuklara dayanıklılık gösterebilen begonvil bitkisinin yaprakları, hava koşulları uygun ise yaklaşık 6 ay boyunca yeşil kalabilir.

ye kadar olan soğuklara dayanıklılık gösterebilen begonvil bitkisinin yaprakları, hava koşulları uygun ise yaklaşık Begonvil yapraklarının sararmaması için, bitkinin bulunacağı ortamın tercihi özellikle kuzey cephesinden yana olmamalıdır. Güney ve batı cephelerinde çok daha fazla güneş alması mümkün olan begonvilin yapraklarının sararma probleminin önüne bu şekilde geçilebilir. Ayrıca begonvil bitkisinin çok fazla rüzgara da maruz kalmaması gerekir, daha kuytu, rüzgar almayan köşeler begonvil için ideal alanlardır.

Begonvilin yeterince sulanmaması da yapraklarının sararmasına sebep olabilir.

Begonvil çiçeği için saksı tercihi: