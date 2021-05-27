Bekçi alımı ne zaman olacak? 2021'de kaç bekçi alınacak?

Şubat 2020 yılında TBMM’nin İçişleri komisyonunun kabul ettiği yasa ile bekçi alımına başlandı. En son İstanbul’da 400 bekçi alımı yapılmıştı. 2021 yılında kaç bekçi alınacağına dair bilgiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun duyurması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bekçi alımı başvuruları Polis Akademisi üzerinden gerçekleşecek.

BEKÇİ NE ZAMAN ALINACAK?

Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılacak olan 2021 bekçi alımı için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

2021’DE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

2020 yılında yapılan bekçi alımının ardından 2021 yılında kaç bekçinin istihdam edileceği merak konusu oldu. Bu yıl bekçi alımı ihtiyaca göre 100 bini bulması beklenirken İçişleri Bakanlığı’ndan henüz net bir açıklama yapılmadı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.