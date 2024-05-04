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  4. Gaziantep'te kan donduran görüntüler! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: İki küçük çocuk...

Gaziantep'te kan donduran görüntüler! El freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: İki küçük çocuk...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
04.05.2024 15:38
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Gaziantep’te kaydedilen görüntülerde el freni çekilmeyen bir araç adeta dehşet saçtı. Vatan Mahallesi’nde yaşanan olayda cadde boyu geriye doğru kayarak kalabalığa dalan araç iki küçük çocuğun üzerinden geçti. Ardından bir bebek arabasına ve kadına çarpan araç daha sonra da bir işyerinden içeri girerek durabildi.

Gaziantep Haber sosyal medya hesabından paylaşılan kaza görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Vatan Mahallesi'nde kaydedildiği öğrenilen görüntülerde el freni çekilmeyen aracın cadde boyunca geriye kaydığı görülüyor.

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KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Görüntülerde geriye doğru kayan aracın iki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.

Küçük çocukların aracın altında kaldığı anlar izleyenleri dehşete düşürürken, araç daha sonra da bir bebek arabası ve kadına çarptı.

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Bunlara rağmen duramayan araç bir iş yerine girerek ancak durabildi.

ÇOCUKLAR AYAĞA KALKTI

Üzerinden otomobil geçen çocukların ayağa kalkabilmeleri izleyenlerin yüreğine su serpti.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kaza
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