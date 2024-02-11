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  4. Bekçilerden cezaevi firarisine sokakta copla dayak! Görüntüler ortaya çıktı

Bekçilerden cezaevi firarisine sokakta copla dayak! Görüntüler ortaya çıktı

11.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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Kahramanmaraş'ta yakalanan cezaevi firarisi Muzaffer Akdaş (47), 2 mahalle bekçisi tarafından copla tekme tokat dövüldü. O anların görüntüleri de ortaya çıktı. Akdaş'ın bekçilere 'vurma' diyerek seslendiği anlar görüntülerde yer aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Bekçilerden cezaevi firarisine sokakta copla dayak! Görüntüler ortaya çıktı

Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir otomobilin içinde oturan Muzaffer Akdaş'ın kimlik kontrolünü yaptı. Kontrolde Akdaş'ın 2 ayrı dosyadan 1 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu, deprem felaketinden hasar alan cezaevinden de firar ettiği tespit edildi.

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Akdaş'a kelepçe takmaya çalışan bekçiler direnince coplarla darbetti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdaş'ın tekme-tokat ve coplarla dövüldüğü, bekçilere de 'vurma' diyerek seslendiği anlar, görüntülerde yer aldı.

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Akdaş, daha sonra hastaneye götürüldü. Darp raporu alan Akdaş, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde kendisini darbeden 2 bekçiden şikayetçi oldu.

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Akdaş tutuklanıp, cezaevine konulurken, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Kahramanmaraş firari
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