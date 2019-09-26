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Bekçilik Çalıştayı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Avrupa Polis Akademileri Birliğinin faaliyetleri kapsamında Türkiye'de Polis Akademisi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen, polislik ve bekçilik tarihine ilişkin sunum ve konuşmaların yapıldığı çalıştay tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Polis Akademileri Birliğinin (AEPC) faaliyetleri kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Uluslararası Destekleyici Polislik (Bekçilik)" Çalıştayı sona erdi.

Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde dört oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, alanında uzman yerli ve yabancı katılımcılar konuşma yaptı. Çalıştayda konuşmacılar 11 sunum yaptı.

Çalıştayın açılış konuşmasını AEPC Genel Sekreteri Peter Lamplot ile Polis Akademileri Başkanı Yılmaz Çolak yaptı.

İlk oturumda, Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyeleri Seda Özyıldız ve İbrahim İrdem, "Destekleyici Polisliğin Tarihsel Gelişimi" konu başlığı altında konuşma yaptı.

Özyıldız, "Türkiye'de Kentleşme Tarihi ve Toplum Destekli Polisliğin Elli Yılı: 1966-2016", İrdem ise "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik Biriminin Geçmişten Günümüze Rolü: Türkiye Örneği" konularında sunum yaptı.

"Destekleyici Polislik ve Dünyadan Uygulamalar" başlığındaki ikinci oturumda, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Türk Emniyet Teşkilatında Bekçi: İstanbul Örneği", Finlandiyalı Sami Kalliomaa, "Finlandiya'da Destekleyici Polisliğin Yapısı", Hollandalı Johan Van Lare, "Hollanda'da Destekleyici Polislik Mekanizması", İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer de "Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Saha Araştırması" konularında konuştu.

Öğleden sonra "Destekleyici Polisliğin Kurumsal Yapılanmasında Mevcut Durum" başlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda, Avusturyalı Wolfgang Zöhrer, "Avusturya'da Destekleyici Polislik Sistemi", Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Üyesi Ahmet Demirden, "Destekleyici Polisliğin Kanada'da Toplum İlişkilerindeki Rolü: Toronto Polis Teşkilatı", Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer ile yardımcısı Murat Biber ise "Türkiye'de Destekleyici Polisliğin İşleyişi ve Yasal Yapısı"nı konuştu.

Son oturum, "Destekleyici Polisliğin Kurumsal Yapılanmasında Yeni Arayışlar: Problemler ve Çözüm Önerileri" başlığında gerçekleşti.

Oturumda, Ukraynalı Valentyna Lukianets, "Polis Toplum İlişkilerinde Güven Problemi", İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, "Uygulamada Destekleyici Polislik" konularında sunum yaparak, konuşma yaptı.

Oturumların moderatörlerine ve konuşmacılarına katılım belgesi verildi. Çalıştay sonuç bildirgesinin okunmasıyla sona erdi.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, çalıştayın kapanış konuşmasında, destekleyici polisliğin toplumla iç içe güvenliğin sağlanması noktasında ne kadar önemli olduğunun bugün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Başkan Çolak, çalıştaya katkı sununlara, tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür etti. Çolak ile misafir katılımcılar birbirlerine hediye takdim etti.

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