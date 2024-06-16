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Yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek tespit ettiler! Hepsine para cezası... Görüntüleri izleyince şaşırdılar

16.06.2024 10:28
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Bursa’da yayalara yol vermeyen araç sürücüleri dronla tek tek denetlenerek tespit edildi. Yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ise idari para cezası kesildi. Bazı sürücüler dron görüntülerini izleyince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yayalara yol vermeyen sürücüleri tek tek tespit ettiler! Hepsine para cezası... Görüntüleri izleyince şaşırdılar

Nilüfer ilçesi Mihraplı Caddesi’nde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ’Yaya Önceliği’ denetimi gerçekleştirdi. Denetimde ekipler, yayalara yol vermeyen araç sürücülerini dron ile havadan plakalarını teker teker tespit etti.

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"DOĞRUDUR, FARK ETMEDİM"

Daha sonra ileride kurulan uygulama noktasında durdurulan araçların sürücüsüne idari para cezası kesildi. Araç sürücüleri duruma itiraz etseler de dron ile çekilen görüntülerin izletilmesiyle şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler ise, ’doğrudur, fark etmedim’ diyerek hatasını kabullendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini bildirdi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Bursa yaya
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