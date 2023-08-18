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Beklenen 'Büyük Marmara Depremi'nin simülasyonu yapıldı! En çok nereler etkilenecek?

18.08.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilim insanlarının hazırladığı üç boyutlu simülasyonlar ve Marmara'da yaşanan tarihi depremler, yaşanacaklara dair bize ne gibi ipuçları veriyor? BBC Türkçe, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 24. yıldönümünde beklenen Büyük Marmara Depremi'ne dair bilinenleri bir araya getirdi. İşte dikkat çeken o çalışmanın detayları...

Beklenen 'Büyük Marmara Depremi'nin simülasyonu yapıldı! En çok nereler etkilenecek?

Bilim insanları, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin kesin olarak yaşanacağını söylüyor ve bu depremin her an olabileceğine yıllardır dikkat çekiyor. Dolayısıyla birçok çalışma depremin nasıl olacağına odaklanmış durumda.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Jeofizik bölümünden Dr. Yasemin Korkusuz Öztürk, Marmara depreminin nereden başlayacağı, büyüklüğü ve etkileyeceği yerleri anlamak için üç boyutlu simülasyonlar hazırlıyor.

Bu çalışmalar ve Marmara'da yaşanan tarihi depremlere bize yaşanacaklara dair ne gibi ipuçları veriyor? Deprem nerede oluşabilir? Büyüklüğü ne kadar olur? Nereleri etkiler? Tsunami oluşur mu?

BBC Türkçe, 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin 24. yıldönümünde beklenen Büyük Marmara Depremi'ne dair bilinenleri bir araya getirdi.

Haber- Araştırma: Esra Yalçınalp

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