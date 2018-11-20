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Beklenen Cuma Haftası Başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

19-26 Kasım tarihleri arasında özel fiyat avantajlarıyla büyük indirimlere sahne olacak Amazon.com.tr, yüzlerce üründe 50 TL üzeri alışverişlerde ücretsiz teslimat hizmeti sunuyor.

Beklenen Cuma Haftası Başladı

Beklenen Cuma haftası başladı

‘Beklenen Cuma’da yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla Amazon.com.tr’de

İSTANBUL– 20 Kasım 2018 – Amazon.com.tr, ‘Beklenen Cuma’ haftası indirimlerine bugün başlıyor. Oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Beklenen Cuma' fırsatlar haftası, erken yılbaşı hediyesi arayışında olan ya da kendini şımartmak isteyen tüm alışveriş severleri 26 Kasım'a kadar Amazon.com.tr’ye bekliyor. Beklenen Cuma haftası boyunca günlük ve saatlik indirimlerle karşılanan Amazon.com.tr kullanıcılarının alışveriş heyecanı 26 Kasım günü başlayacak En İyi Pazartesi indirimleriyle katlanıyor. Amazon.com.tr’nin 19 Kasım’da başlayan fırsatlar haftası 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ kampanyası ile tamamlanıyor. Amazon.com.tr’nin ‘Beklenen Cuma’ haftası özel indirimlerine, Amazon.com.tr/BeklenenCuma sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Beklenen Cuma haftası boyunca cep telefonundan kitaba, ev dekorasyon ürünlerinden oyuncak ve popüler elektronik ürünlere kadar birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Müşterilerimizin sevdikleri ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmelerini sağlamanın yanı sıra ev konforunda hızlı ve güvenilir online alışveriş deneyimi yaşatıyoruz” dedi

Cazip fiyat, 50 TL üzeri ücretsiz teslimat, kaliteli müşteri hizmetleri

Amazon, Türkiye’deki müşterilerine Beklenen Cuma haftası kapsamında yüzlerce ürünü cazip fiyat avantajları ile sunuyor. Amazon.com.tr’nin indirim haftasına özel fırsatlar sayfasında Arzum, Bosch, Bose, Braun, Eczacıbaşı Vitra/Artema, Electrolux, Fitbit, Lego, Lenovo, Paşabahçe, Philips, Rowenta, Samsung, Sandisk, Sennheiser, Stanley Black & Decker, Sony, Tefal ve Xiaomi’nin yanı sıra birçok markada dev indirimler yer alıyor.

Amazon.com.tr, çeşitli kategori ve ürünlerde gerçekleştirdiği dev indirimlerin yanı sıra fırsatlar sayfasını ziyaret eden kullanıcıların alışveriş deneyimini daha keyifli hale getirmek için çeşitli hizmetler sunuyor:

• Günün Fırsatları: Her gün birbirinden farklı ve cazip ürün ‘Günün Fırsatları’ adı altında sadece bir gün süren süper indirimlerle Amazon.com.tr’de
• Bitmeden Yakala!: Teknolojik aksesuarlardan ayakkabılara kadar birçok farklı üründe limitli zaman diliminde geçerli dev indirimler
• Ücretsiz Teslimat: 50 TL ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığı
• Kolay İade: Tüm ürünlerde 30 gün kolay iade garantisi

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