Beklenen Cuma haftası başladı

‘Beklenen Cuma’da yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla Amazon.com.tr’de

İSTANBUL– 20 Kasım 2018 – Amazon.com.tr, ‘Beklenen Cuma’ haftası indirimlerine bugün başlıyor. Oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategoride büyük indirimlerin yer alacağı 'Beklenen Cuma' fırsatlar haftası, erken yılbaşı hediyesi arayışında olan ya da kendini şımartmak isteyen tüm alışveriş severleri 26 Kasım'a kadar Amazon.com.tr’ye bekliyor. Beklenen Cuma haftası boyunca günlük ve saatlik indirimlerle karşılanan Amazon.com.tr kullanıcılarının alışveriş heyecanı 26 Kasım günü başlayacak En İyi Pazartesi indirimleriyle katlanıyor. Amazon.com.tr’nin 19 Kasım’da başlayan fırsatlar haftası 26 Kasım’da gerçekleşecek ‘En İyi Pazartesi’ kampanyası ile tamamlanıyor. Amazon.com.tr’nin ‘Beklenen Cuma’ haftası özel indirimlerine, Amazon.com.tr/BeklenenCuma sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Beklenen Cuma haftası boyunca cep telefonundan kitaba, ev dekorasyon ürünlerinden oyuncak ve popüler elektronik ürünlere kadar birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuyoruz. Müşterilerimizin sevdikleri ürünlere uygun fiyatla ulaşabilmelerini sağlamanın yanı sıra ev konforunda hızlı ve güvenilir online alışveriş deneyimi yaşatıyoruz” dedi