Beko’nun yeni 100 kadın bayi projesine yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Ev teknolojilerinin lider markalarından Beko’nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla geçen mart ayında başlattığı projeye şimdiye kadar 607 kişi başvurdu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefiyle pek çok çalışma yürüten Arçelik’in girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak için Beko markasıyla başlattığı Yeni 100 Kadın Bayi projesine ilgi büyük oldu.

“Beko yeni 100 kadın bayisini arıyor” sloganıyla hayata geçen projeye 6 ayda 607 başvuru oldu. Proje kapsamında 10 kadın bayi adayına onay verilirken, yeni bayi adaylarıyla beraber toplamda 7 mağaza açıldı, 7 mağaza daha hizmete açılacak.

"https://www.beko.com.tr/100kadinbayi" adresinden başvuruların alındığı projeyle bayilik almak isteyen girişimci kadınlara başvuru aşamasından itibaren tüm aşamalarda destek veriliyor. Eğitim ve mentorluk imkânı da sunularak kadın liderlerin gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

- “Kadın girişimcileri cesaretlendirmeye devam edeceğiz”