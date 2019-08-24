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Beko’nun yeni 100 kadın bayi projesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Beko’nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla geçen mart ayında başlattığı projeye 607 kişi başvurdu - Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer: - "6 ayda 10 kadın girişimci bayi ekosistemimize katıldı. Bu projeyle kadın girişimcileri cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bayilerimizin yaklaşık yüzde 5’ini kadınlar oluşturuyor"

İSTANBUL (AA) - Ev teknolojilerinin lider markalarından Beko’nun, bayi ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak amacıyla geçen mart ayında başlattığı projeye şimdiye kadar 607 kişi başvurdu.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlenmesi hedefiyle pek çok çalışma yürüten Arçelik’in girişimci ekosisteminde kadınların temsiliyetini artırmak için Beko markasıyla başlattığı Yeni 100 Kadın Bayi projesine ilgi büyük oldu.

“Beko yeni 100 kadın bayisini arıyor” sloganıyla hayata geçen projeye 6 ayda 607 başvuru oldu. Proje kapsamında 10 kadın bayi adayına onay verilirken, yeni bayi adaylarıyla beraber toplamda 7 mağaza açıldı, 7 mağaza daha hizmete açılacak.

"https://www.beko.com.tr/100kadinbayi" adresinden başvuruların alındığı projeyle bayilik almak isteyen girişimci kadınlara başvuru aşamasından itibaren tüm aşamalarda destek veriliyor. Eğitim ve mentorluk imkânı da sunularak kadın liderlerin gelişimlerine katkıda bulunuluyor.

- “Kadın girişimcileri cesaretlendirmeye devam edeceğiz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şunları kaydetti:

“Beko markamızın bu projesiyle kadınları girişimci olmaya teşvik ederken, girişim yapmayı düşünen kadınların da Beko bayisi olma seçeneğini değerlendirmesini istiyoruz. Projemize yönelik ilgi bizleri mutlu ediyor. 6 ayda 10 kadın girişimci bayi ekosistemimize katıldı. Bu projeyle kadın girişimcileri cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bayilerimizin yaklaşık yüzde 5’ini kadınlar oluşturuyor. Önümüzdeki süreçte yeni kadın bayi adaylarımızı aramıza katarak bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin gelişimi konusunda farkındalık yaratacağız.”

- Mağaza süreçlerinden, mentorluk desteğine pek çok fırsat bir arada

Proje kapsamında Beko, bayi olmak isteyen girişimcilere mağaza seçiminden kira desteğine, yöneticilik eğitimlerinden mentorluğa kadar maddi ve manevi pek çok destek sağlıyor. Bu fırsatların bir bölümü şöyle:

"Arçelik coğrafi konumlandırma ekibi tarafından mağaza lokasyonunun fırsat analizi yapılarak belirlenmesi, dekorasyon süreçlerinin yürütülmesi, kontrat ve sözleşme sonrası açılış etkinlikleri ve reklam olanaklarının sağlanması, kira desteği içeren teşvik paketleri, mentor ağına katılım ve kadın bayiler için kadın mentor uygulaması, mağazacılık ve ürün eğitimleri, farklı bir iş kolunda mağazacılık yapan girişimciler için Beko bayisine dönüşüm kolaylıkları."

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Arçelik Beko

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