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Bel fıtığı hamileliği olumsuz etkiler mi? Bel fıtığı hastaları hamilelik sürecine nasıl hazırlanmalı?

08.06.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam süresince dikkat edilmesi gereken davranışları beraberinde getiren bel fıtığı hamileleri de daha dikkatli geçirilmesi gereken bir sürece itiyor. Bel fıtığı bulunan hamilelerin gebelik sürecinde dikkat etmesi gereken bir takım davranışlar vardır. Hamilelikte yaşanılacak zorluklar düşünülerek bel fıtığı hastaları hamilelik öncesinde de sürece hazırlanmalıdır. Peki bel fıtığı hastaları için hamilelik öncesi yapması gereken hazırlıklar ve dikkat etmesi gereken davranışlar nelerdir?

Hamile kalma ihtimali olan bel fıtığı bulunan kişilerin, bel adelelerini güçlendirmesi, beline yüke bindirmemesi, ağır kaldırmaması ve kıkırdak yapının bozulmasına mani olması lazımdır. Ama kıkırdak yapıda bozulma başlamışsa, hamilelikte alınan kilo ve karın içinde bebeğin giderek büyümesi sonucu, hamileliğin son dönemlerine doğru bel hatta bacak ağrıları olacaktır.

Tabii hamileliğin zorunlu kıldığı kilo ilaveleri dışında fazla kilo almamak, hamilelerin özellikle dikkat etmesi gereken bir durumdur. Hamilelik sırasında bel hareketlerine, ağır kaldırmamaya özen göstermek lazımdır ki ameliyat gerektirir bir duruma ulaşılmasın. Çünkü hamile bir insanı ameliyat etmek, normal bir insanı ameliyat etmek kadar kolay olmayacaktır.

HAMİLELERDE BEL FITIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hamilelikte bel fıtığı, öncelikle istirahatle tedavi edilmeye çalışılır. Hamileye ilaç vermek çok zordur ve aşağı yukarı bir çok zamanlar imkansızdır. Çünkü ilaçların doğacak çocuk üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. O nedenle bizim hamileleri tedavi etmemiz konusunda neredeyse elimiz kolumuz bağlıdır.

Cerrahi gerektirecek boyuta gelmemesi için yoğun çaba sarf ederiz. Ağrı başlamışsa ve ameliyatlık hale gelmemişse, hamileleri istirahat ettirerek yani yatakta yatmalarını sağlayarak, bele binen yükü azaltmaya çalışmaktayız.

Ama bir güç kaybı, idrar problemi yaratacak bir durum oluşursa, bu durumda ameliyat etmek gibi zorunluluk ortaya çıkacaktır.

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