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Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.08.2020 12:03 | Son Güncelleme

Rusya ve Belarus arasında krize neden olan paralı askerlerle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Belarus yönetimi, Rus şirketi Wagner'e bağlı 33 paralı askerden 32'sini Moskova'ya iade etti.

Belarus kriz çıkaran paralı askerleri Rusya’ya iade etti

Rusya Federasyonu Başsavcılığı´ndan yapılan açıklamada, kendilerinin talebi üzerine Belarus yönetiminin Wagner şirketine bağlı 33 paralı askerden 32´sini, Rusya’ya iade ettiği bildirildi.

Açıklamada, bir paralı askerin Belarus vatandaşlığına sahip olması nedeniyle ülkede kaldığı dile getirildi.

Belarus güvenlik güçleri, 29 Temmuz’da başkent Minsk yakınlarında Rus güvenlik şirketi Wagner´e mensup 33 paralı askeri gözaltına almıştı.

KARIŞIKLIK ÇIKARMA İDDİASI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede 150 kadar paralı askerin bulunduğunu ve bunların seçimler öncesi ülkede karışıklık çıkarmak istediklerini söylemişti.

Bunun sonucunda, iki ülke arasında son dönemdeki en büyük siyasi kriz yaşanmıştı. Rusya, paralı askerlerin Belarus üzerinden başka ülkelere gittiğini savunuyordu.

UKRAYNA: BİZE VERİN

Ukrayna yönetimi de yakalanan paralı askerlerden bazılarının Ukrayna vatandaşı olduğunu ve Donbass bölgesinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara girdiklerini söyleyerek, Wagner askerlerinin bazılarının kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söylemişti.

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