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Belçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2019 07:00 | Son Güncelleme

Belçika’da termometrelerin 39.9 dereceyi göstermesi sonucu ülkedeki alarm seviyesi kırmızıya çıkarıldı.

Belçika’da sıcaklık 39.9 derece ölçüldü, kırmızı alarm verildi

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (MRG) tarihinde ilk kez ülkede kırmızı alarm verdi. MRG Müdürü David Dehenauw, yetkili kurumlar ile yapılan görüşmeler sonucu kırmızı alarm durumuna geçme kararı alındığını aktardı.

Kırmızı alarm seviyesi, MRG tarafından iki günden daha uzun bir süre boyunca kaydedilen aşırı sıcaklar sebebi ile verilirken sıcaklıkların gündüz 30 derece, gece ise 20 derecenin altına inmesi halinde alarmın turuncu seviyeye çekileceği aktarıldı.

Kırmızı alarmın asıl amacı halk sağlığı yetkililerini sağlığı tehdit altına alacak risklere karşı uyarmak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Belçika sıcaklık Meteoroloji

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