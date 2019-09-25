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Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde başlatılan ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ projesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri okullarına bisikletle gitti.

Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde başlatılan ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ projesi kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri okullarına bisikletle gitti. Proje kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bisiklete binerek okula çocuklarla birlikte gitti.
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi Denizli Merkezefendi Belediyesi tarafından şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla, ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu öğrencileri okullarına bisikletle gitti. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nden başlayan etkinlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ortaokulu’nda sona erdi.
Öğrencilerle birlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da bisiklete bindi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesiyiz. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin ’Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ kampanyasına bizler de destek verdik. Öğrencilerimizle birlikte kasklarımızı takarak bisikletlerimize bindik. Merkezefendimiz sağlıktan spora, eğitimden kültüre her alanda etkin bir ilçe olacak. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek” dedi.

Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

Belediye başkanı çocuklarla bisiklete binerek okula gitti

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