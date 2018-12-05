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Belediye binasında silah sesleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Yalova’da belediye başkanı ile görüşme isteği geri çevrilen bir şahıs bina içerisinde silah çekince ortalık karıştı. Ateş açan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’la görüşmek isteyen Ö.D. isimli şahıs, olumsuz cevap alınca belediye içerisinde 2 el ateş ederek ortalığı dağıttı. Saat 11.00 sularında belediye binasına gelen Ö.D. belediye başkanı ile görüşmek istediğini yetkililere iletti.

"O BENİM AYAĞIMA GELECEK'

Yetkililerden ‘Belediye başkanı burada yok’ cevabını alan şahıs, ‘Burada olduğunu biliyorum. Görüşmek istemiyorsa o benim ayağıma gelecek’ diyerek silahını çıkartıp havaya 2 el ateş etti. Siniri geçmeyen şüpheli ortalığı da dağıttı. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplere teslim olan Ö.D., Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yapıyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Yalova Belediyesi silahlı saldırı Vefa Salman

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ülkenin başında cumhurbaş değilde , Reis olursa , tayfada buna özenmesi hiç laşırtıcı değil...!!!
Sen kimsin ki koskoca yalova belediye başkanı ile görüşeceksin ?
Allah bilir adamı ne hale getirdiniz,belediyelere iş yapan bir tedarik firması olarak söylüyorum bunu,adamı cinnet noktasına getirir bu kurumlar
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