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Belediye ekipleri seferber oldu! Bulmak için çöpleri tek tek aradılar!

05.05.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber oldu. Boşaltan çöpleri tek tek arayan kişiler yüzükleri bularak yaşlı kadına teslim etti. Aradığı yüzükler bulunan yaşlı kadın, büyük sevinç yaşadı.

Belediye ekipleri seferber oldu! Bulmak için çöpleri tek tek aradılar!

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı. Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi. Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.

BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar. Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu. Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.

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İHA

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