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Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi sonrasında MKYK listesi açıklandı. Listede 75 isim yer aldı. AK Parti'nin MKYK listesinde yer alan AK Parti üyelerinden birisi de Belgin Uygur oldu. MKYK listesinin açıklanması ile vatandaşlar Belgin Uygur'u araştırmaya başladı. Peki Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde bir açıklama yaptı ve 75 kişilik MKYK listesi oluşturacağını söyledi. Kongre sonrasında 75 kişilik MKYK listesi belli oldu. Listedeki üyelerden biri ise Belgin Uygur.

BELGİN UYGUR KİMDİR?

Belgin Uygur, 1977 senesinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Gülistan; babasının adı ise Turgut.

Belgin Uygur, ilköğretim eğitimini Bigadiç'te tamamladı. Daha sonra 1995 senesinde Bigadiç İmam Hatip Lisesini tamamlayan Belgin Uygur, 1999 senesinde ise lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı.

Belgin Uygur, 2001 senesinde Balıkesir'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 2017 senesinde ise AK Parti Balıkesir Kadın Kolları İl Başkanı olarak seçildi.

Belgin Uygur, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den 27. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak seçildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katıldı. Belgin Uygur aynı zamanda Adalet Komisyonu Katip Üyesidir.

Belgin Uygur, kendisi gibi hukukçu olan Eyüp Uygur ile evli ve 3 çocuk annesidir. Belgin Uygur, orta düzeyde Arapça ve İngilizce konuşabilmektedir.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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