HABER

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 07:11 | Son Güncelleme

Kayseri'de, polisin narkotik köpeği destekli yaptığı baskında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin beline 490 gram metamfetamin sardığı görüldü.

Beline sardığı yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.Y. (39), B.A. (37) ve M.K.'nin (38) adreslerine baskın yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada şüphelilerden birinin bel kısmına sarılı bir şekilde bağlanmış 490 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca zanlıların kullandığı otomobilde yapılan aramada 3 parça halinde toplam 84 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan M.K.'ye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakılırken, B.A. ve E.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

beline-sardigi-yarim-kilo-uyusturucuyla-yakalandi_9449_dhaphoto1

(DHA)


PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldıNASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu Kayseri

En Çok Okunan Haberler

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Tarih verdi

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü

'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı

Sulama kanalında bulunan 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Tunceli Nazımiye'de 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Tunceli'de korkutan deprem!

İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da hastanede yangın!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.