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Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca kimdir? Oktay kaynarca kaç yaşında, nereli?

20.09.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir Türk karakteri ile karşımıza çıkacak olan oyuncu Oktay Kaynarca'nın biyografisi merak konusu oldu. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam, 20 Eylül Salı akşamı yayın hayatına başlayacak. Diziyi izleyecek olan pek çok kişi dizi ve oyuncuları hakkında merak ettiklerini arama motorlarında sorguluyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam Cezayir Türk kimdir? Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca kimdir? Oktay kaynarca kaç yaşında, nereli?

Ben Bu Cihana Sığmazam adlı dizinin oyuncu kadrosunda, Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Işıl Yücesoy, Hakan Karahan, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Kerem Kupacı, Ziya Kürküt, Pelin Uluksar, Mina Derman gibi oyuncular yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncularından Oktay Kaynarca'nın hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir Türk'ü Oktay Kaynarca kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

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OKTAY KAYNARCA KİMDİR?

Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965'te Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan oyuncu çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

1989 yılında TRT ekranlarında yayınlana Gençlik dizisi ile tanınan Kaynarca, Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Süleyman Çakır ile ön plana çıktı. Aynı zamanda 1990-1997 yılları arasında yarışma programlarında sunuculuk yaptı. 1994 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü alan Kaynarca, ayrıca MGD 22. Altın Objektif Ödülleri ve Radyo Televizyon gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri’nde oyunculuk alanlarından ödül aldı.

2002 yılında Özgü Namal ile hayatı birleştiren Kaynarca, 2008 yılında boşandı. 2012’de ikinci kez evlenen Kaynarca, 2013 yılında eşi Melek Angun’dan ayrılmıştır.

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