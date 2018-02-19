KADIN

'Ben demiştim' dediler, haklı çıktılar

Arya Demir Arya Demir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | 19.02.2018 14:26 | Son Güncelleme

Annelerimiz, sihirbazlarımız... Bizim için her gün en görkemli mucizeleri yaratan özel insanlar. Sizin için anneler ve inanılmaz yeteneklerini anlatan en gerçekçi bilgileri topladık. Sizin de anneniz böyle mi?

'Ben demiştim' dediler, haklı çıktılar

Evde hiçbir şey yok ama o inanılmaz bir akşam yemeği hazırlar

1

Onlar neler olabileceğini anlar

13

Tek kelime etmeden fikrimizi değiştirebilirler

3

Onun bir dokunuşu ağrıları geçirir

4

Anneler aynı anda bir sürü iş yapabilir

5

Anneler sihirbazlardan daha iyidir

6

Annelerin her şeyi zamanında yapabilecekleri bir süper gücü var

7

Anneler eski şeyleri bile yeni hale getirebilir

8

Ne istediğimizi bizden daha iyi bilirler

9

Bir bakışta yemeğin hazır olup olmadığını anlarlar

10

Ne iş yaparsanız yapın onun gözünde hala çocuksunuz

11

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
annelik annelik hakkında

En Çok Okunan Haberler

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade aşkının ilk fotoğrafı

Demet Akalın'dan yıllar sonra Demet Şener'e iddialı cevap!

Demet Akalın'dan yıllar sonra Demet Şener'e iddialı cevap!

Survivor 2018 adasındaki şiddetli yağmur yarışmacıları perişan etti

Survivor 2018 adasındaki şiddetli yağmur yarışmacıları perişan etti

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep'ten çılgın dans şov!

Seksi karın kaslarıyla büyüledi

Seksi karın kaslarıyla büyüledi

Oryantal Didem'in dönüşü muhteşem oldu

Oryantal Didem'in dönüşü muhteşem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuklar için elektronikten uzak aktiviteler

Çocuklar için elektronikten uzak aktiviteler

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Bu bebek tam 6 kilo doğdu

Günde 6 litreden fazla süt sağıyor

Günde 6 litreden fazla süt sağıyor

Genetikçiler isteğe özel bebek siparişine tepkili!

Genetikçiler isteğe özel bebek siparişine tepkili!

Vicdansız! Yeni doğan bebeğini çöpe attı o anlar güvenlik kameralarına böyle yakalandı

Vicdansız! Yeni doğan bebeğini çöpe attı o anlar güvenlik kameralarına böyle yakalandı

Bebeğin ağlamasını durduran yöntem viral oldu!

Bebeğin ağlamasını durduran yöntem viral oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.