'Ben demiştim' dediler, haklı çıktılar

Evde hiçbir şey yok ama o inanılmaz bir akşam yemeği hazırlar

Onlar neler olabileceğini anlar

Tek kelime etmeden fikrimizi değiştirebilirler

Onun bir dokunuşu ağrıları geçirir

Anneler aynı anda bir sürü iş yapabilir

Anneler sihirbazlardan daha iyidir

Annelerin her şeyi zamanında yapabilecekleri bir süper gücü var

Anneler eski şeyleri bile yeni hale getirebilir

Ne istediğimizi bizden daha iyi bilirler

Bir bakışta yemeğin hazır olup olmadığını anlarlar

Ne iş yaparsanız yapın onun gözünde hala çocuksunuz