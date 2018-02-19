'Ben demiştim' dediler, haklı çıktılar

Evde hiçbir şey yok ama o inanılmaz bir akşam yemeği hazırlar
Onlar neler olabileceğini anlar
Tek kelime etmeden fikrimizi değiştirebilirler
Onun bir dokunuşu ağrıları geçirir
Anneler aynı anda bir sürü iş yapabilir
Anneler sihirbazlardan daha iyidir
Annelerin her şeyi zamanında yapabilecekleri bir süper gücü var
Anneler eski şeyleri bile yeni hale getirebilir
Ne istediğimizi bizden daha iyi bilirler
Bir bakışta yemeğin hazır olup olmadığını anlarlar
Ne iş yaparsanız yapın onun gözünde hala çocuksunuz
Okuyucu Yorumları 0 yorum