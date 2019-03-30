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"Bengal kıtlığında Churchill'in politikaları etkili oldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

Amerikalı ve Hint araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in politikalarının 1943'te alt kıtada yaşanan 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği Bengal kıtlığına etkisi olduğu belirtildi

İngiltere'nin eski başbakanlarından Winston Churchill'in politikalarının, 1943 yılında alt kıtada yaşanan 3 milyon kişinin hayatını kaybettiği Bengal kıtlığına etkisi olduğu belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Amerikalı ve Hint araştırmacıların yürüttüğü çalışmada, 1943'te yaşanan Bengal kıtlığının nedeninin kuraklık olmadığı sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, 1873-1943 yılları arasında alt kıtadaki kıtlık dönemlerinde topraktaki nemlilik düzeyini belirlemek için o zamanın hava durumu verilerini kullanarak yaptıkları çalışma sonucunda, 1943'teki Bengal kıtlığının nedeninin kuraklık ya da yüksek hava sıcaklıkları olmadığı tespit edildi.

Şubat ayında "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 1943'te bölgeye düşen yağış miktarının ortalamanın üzerinde olduğu belirlendi.

Gandhinagar'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsünden araştırmacı Vimal Mişra yaptığı açıklamada, Bengal kıtlığının kuraklık yerine daha çok uygulanan yanlış politikalar nedeniyle yaşandığını söyledi.

Yazar Madhusree Muerjee, kitabında Churchill'in kararlarının 1943 kıtlığına etkili olduğunu yazmıştı. Muerjee'nin "Churchill'in Gizli Savaşı" adlı kitabına göre, dönemin İngiliz Başbakanı Churchill, Hindistan'ın tahıl ihtiyacını gidermeyi reddetmiş ve savaşa yardımcı olması için ülkeden yüksek miktarlarda tahıl ihraç edilmesinde ısrarcı olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
araştırma Bengal Kıtlık Winston Churchill

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