Vaka oranlarının son birkaç haftadır artışıyla beraber yeni kararlar da alınmaya devam ediliyor. Vatandaşlar yayınlanan genelge sonrası benzin istasyonları açık mı, akaryakıt istasyonları kaça kadar açık olacak gibi bazı soruları araştırmaya başladı. Peki benzin istasyonları açık mı?

BENZİN İSTASYONLARI AÇIK MI? AKARYAKIT İSTASYONLARI KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet sebebi veya güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla yasaktan muaf olacak kurumlar ve kişiler listelendi. Bu kişi ve kurumlar arasında bulunanlardan bazıları şunlar:

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan barınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin görevlileri/gönüllü çalışanları ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde çalışanlar.

Yani akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar tam kapanma sürecinde yasaktan muaf olacaklar arasında.



