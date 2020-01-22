HABER
  4. Berat Albayrak: Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var

Berat Albayrak: Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var.

İsviçre, (DHA)- 50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye ile ilgili olumlu bir süreç var. Türkiye ekonomisi büyük bir değişimin başlangıcında" dedi.
50’nci Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Davos kasabasına gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geçen yıl yaptığımız görüşmelerde, söylediğimiz ne kadar söylem varsa birçoğu ile ilgili olumlu görüş alıyoruz. Bu hafta başında yıl değerlendirme toplantısında da ifade ettim. Türkiye özellikle Ağustos'tan bugüne kadar rakip benchmark araçlarının hepsinden açık ara çok daha getiri anlamında öne çıktığı bir yılı geçirdik. Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. Tabi yabancı yatırımcıların dikkatinden kesinlikle kaçmıyor. Gayet olumlu geçiyor özetlersek" ifadelerini kullandı.
"2020 YILI SAKİN GEÇEN BİR YIL OLACAK"
Bakan Albayrak, 2020 yılının daha sakin bir yıl olacağını belirterek, "Küresel büyüme tahminleri üzerinde beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl. Bu olumlu bir gelişme. Tabi ki küresel istikrardan yana olduk. Bu yıl ki Davos'un ana gündemi büyüme, çevreden sonra. Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlık sektöründen enerji sektörüne kadar birçok sektörde bizim özelimizde de görüşmeler yaptığımız 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor" dedi.
"BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİN BAŞLANGIÇ YILI"
Bakan Albayrak, Türkiye ekonomisi için büyük bir değişimin yılı olacağını ifade ederek, "Mesela ben biraz önce girdim, uluslararası alanda dünyanın en büyük markalarının yöneticileri oradaydı. Roubini de oradaydı. Türkiye ve üzerinde, gerek Türkiye varlık fonumuz, gerek yatırım ajansı, grup görüşmeler yürütüyorlar. Finans merkezi noktasında ciddi bir talep olduğunu söyledi arkadaşlar. Büyük bir değişimin başlangıç yılı olduğunu ifade ettim. Bunu yavaş yavaş biz iletişimini de güçlü yaparak hissedeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindimTrump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim
Hablemitoğlu suikastı kilit şüphelisine Ukrayna’dan özel muameleHablemitoğlu suikastı kilit şüphelisine Ukrayna’dan özel muamele
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Kraliyet Ailesi'nden ayrılmıştı! Bomba teklif

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

Göğüs dekoltesi ve süper minisi olay oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ünlü yetişkin film sitesi Meghan Markle'a iş teklif etti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Yeni evli imama şok! Karısı erkek çıktı!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Apartman büyüklüğünde dev dalgalar o kenti vurdu!

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

Trump'tan Greta'ya zeytindalı: Seni gördüğüme sevindim

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

İnsan yüzlü mutant keçiye tapmaya başladılar!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Son dakika! Hafter güçleri Trablus Havalimanı'nı vurdu!

Trablus Havalimanı füzelerle vuruldu

Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

Azil duruşmasında önemli karar! Kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.