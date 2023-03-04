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BERAT KANDİLİ DUASI nedir, nasıl okunur? Berat Kandili'nde Hz. Muhammed'in okuduğu dua!

04.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili duası merak konusu oldu. Hz.Muhammed hadisi şeriflerinde "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın" demiştir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan bu önemli gece için geri sayım devam ederken birçok vatandaş arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Berat Kandili duası nedir, nasıl okunur? İşte, Berat Kandili'nde Hz. Muhammed'in okuduğu dua...

BERAT KANDİLİ DUASI nedir, nasıl okunur? Berat Kandili'nde Hz. Muhammed'in okuduğu dua!

Berat Kandili duası ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İbadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri inceliyor. Berat Kandili duası ve okunuşu ile ilgili detaylar haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, Berat Kandili'nde Hz. Muhammed'in okuduğu dua...

BERAT KANDİLİ DUASI NEDİR?

Hz. Muhammet Berat Kandili'nde ibadetin önümüne vurgu yapmıştır. Bu gece ganimet bilmeli, tevbe istiğfar etmeli, kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı kerim okunmalıdır.

Hz. Muhammed Berat gecesi, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen mineşşirki beriyyen lâ kâfiren ve la şakiyyâ) duasını okurdu.

HZ. MUHAMMED'İN OKUDUĞU BERAT KANDİLİ DUASI

İslam peygamberi HZ. Muhammed Berat Kandili'nde şu şekilde dua ederdi:

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum, senden yine sana ilticâ ediyorum. Senin şanın yücedir. Sana yaptığım senayı, senin kendine yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana layık bir surette hamd etmekten acizim"

BERAT KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

Berat Kandili'nde okunabilecek dualar şu şekilde:

"Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Türkçe anlamı: "Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin."

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

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BERAT KANDİLİ 2023 NE ZAMAN?

Diyanet tarafından yayınlanan takvime göre bu yıl, Berat Kandili 6 Mart tarihinde idrak edilecek.

Mübarek üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek olan Berat Kandili Pazartesi gününe denk gelecek.

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