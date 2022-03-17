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Berat Kandili hangi gün, bugün kandil mi? 2022 Berat Kandili ayın kaçında ve ne zaman idrak edilecek?

17.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili 2022 senesinin üçüncü kandili olacak. Kandil günleri 2022 takvimiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Mübarek üç aylardan Recep ayı içerisinde gerçekleşmekte olan Regaib ve Miraç Kandili ardından Şaban ayında yer alan Berat Kandili için de geri sayım sona erdi. Peki müslümanlar tarafından ilgiyle beklenen Berat Kandili hangi gün idrak edilecek? Berat Kandili bugün mü? İşte ayrıntılar...

Berat Kandili hangi gün, bugün kandil mi? 2022 Berat Kandili ayın kaçında ve ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayından önce son kandil olarak bilinen Berat Kandili için geri sayım sona erdi. "Berat" kelimesi, anlam olarak günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa nail olma anlamlara gelmekte. Bu nedenle Berat gecesinde bol bol tövbe etmek oldukça önemli olarak biliniyor. Şaban ayının 14. gününde gerçekleşen Berat Kandili, bu sene Mart ayında idrak ediliyor. Peki 2022 Berat Kandili hangi gün, bugün mü?

2022 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç aylardan Şaban ayı içerisinde ve 14. günde idrak edilen Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart 2022 Perşembe gününde, yani bugün idrak ediliyor.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak bilinmektedir. Buna "inzâl" denilmektedir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denilmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma gibi amaçlar bulunmaktadır. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir.

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili hakkında şöyle buyurduğu ifade edilmektedir:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim"

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Berat kandili

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