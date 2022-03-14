HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berat Kandili ibadetleri nelerdir? Berat Kandilinde hangi dualar okunur? Berat Kandili gecesi nasıl namaz kılınır?

Berat Kandili ibadetleri nelerdir? Berat Kandilinde hangi dualar okunur? Berat Kandili gecesi nasıl namaz kılınır?

14.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berat Kandili Ramazan ayını müjdeleyen mübarek günlerden biridir. Müslümanlar için Berat Kandilinin önemi büyüktür. İslam alemine Hz. Muhammed'in ibadet etmek için bir fırsat olarak müjdelediği Berat Kandili ibadetleri araştırılıyor. Berat Kandili şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi idrak edilir. Berat kandilinde nasıl ibadet edilir? Berat kandilinde yapılacak ibadetler neler? Berat gecesinde nasıl namaz kılınır? şeklindeki aramalar hız kazandı. İşte haberin detayları!

Berat Kandili ibadetleri nelerdir? Berat Kandilinde hangi dualar okunur? Berat Kandili gecesi nasıl namaz kılınır?

Berat Kandili, tüm İslam alemi tarafından idrak edilmeyi bekliyor. Berat Kandili, hadis-i şeriflerle özellikle önemi belirtilmiş mübarek bir gecedir. Borçtan kurtulma, temizlenme, arınma manalarına gelen Berat Kandili, müminler tarafından ibadetlerle değerlendirilecek. Vatandaşlar Berat Kandilinde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri şimdiden araştırmaya başladı.

BERAT KANDİLİ’NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

  • “Allah’ım! Doğru söyleyen bir dil ve teslim olmuş bir kalp lütfetmeni istiyorum.” (Tirmizi, Daavat, 23)

  • “Ya Rabbi! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet.” (İbn Mace, Dua, 5)

  • “Allahım! Senden hidayet, takva, iffet ve(başkalarına muhtaç olmayacak) zenginlik niyaz ediyorum.” (Müslim, Dua, 72)

  • “Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi dininde sabit kıl.” (Tirmizi, Daavat, 124)

  • “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır(kaydırma) ve şu kafir kavme karşı bize yardım et.” (Bakare, 2/250)

  • “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme.Bize katından bir rahmet bahşet.Şüphesiz sen bağışı en çok olansın.” Al-i İmran, 3/8)

  • “Allah’ım! Beni güzellikler işleyip müjdesine nail olanlardan, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle.” (İbn Mace, 57)

  • “Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver ve bizi ateş(cehennem) azabından koru.” (Bakare, 2/201)

  • “Allahım! Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 14)

  • “Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün hatalarımı bağışla.” (Buhari, Daavat, 60)

  • “Allah’ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlık düşkünlüğünden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah’ım! Bana sana karşı gelmekten sakınma duygusu kazandır.Nefsimi günahlardan arındır, çünkü onu en iyi arındıracak olan Sensin.Nefsimin sahibi ve efendisi sensin.Allah’ım! Faydasız bilgiden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olmayacak duadan sana sığınırım.” (Müslim, Zikir, 73; Nesai, İstiaze, 13, 65)

  • “Allah’ım! Senden senin sevgini ve beni sana yakın kılacak herkesi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.” (Tirmizi, Daavat, 73)

  • “Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakare,2/286)

BERAT KANDİL'İNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

  • Nafile namazı kılmak

  • Kuran okumak

  • Tövbe etmek

  • Dua etmek

  • Salavat getirmek

  • Sadaka vermek

  • Hamd etmek
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Thodex vurgununda çarpıcı gelişme! 8 kişiye 2 milyon lira gönderdiThodex vurgununda çarpıcı gelişme! 8 kişiye 2 milyon lira gönderdi
Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeliRusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli
Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!Kar yağışı altındaki İstanbul için yeni uyarı!
Anahtar Kelimeler:
Berat kandili Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

Akaryakıtta kritik 'fiyat' zirvesi! Benzin ve motorin fiyatını düşürecek çözüm yolda

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

MHP istedi AK Parti kabul etti! Baraj...

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

İstanbul için yeni uyarı! En tehlikeli gün bugün

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.