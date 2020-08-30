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Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı

30.08.2020 00:12 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve koronavirüs önlemlerine karşı çıkan protestoya binlerce kişi katıldı.

Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve koronavirüs önlemlerine karşı çıkan protestoya binlerce kişi katıldı.

İki ana gruba ayrılan yürüyüşe 38 bin kişinin geldiği aktarıldı.

Polisin sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bir grubu dağıtmak istediği eylemde kimi göstericilerin taş ve şişe fırlatması üzerine 200 kişi gözaltına alındı.

30 bin kişi ise barışçıl bir şekilde toplandı; aralarında ABD'nin eski başkanı olan John F Kennedy'nin yeğeninin de olduğu konuşmacıları dinledi.

Berlin polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef başka bir seçeneğimiz kalmadı. Şimdiye kadar aldığımız önlemler koşullarla uyum sağlamadı" dedi.

Protestocuların kalabalık şekilde beraber durduğu, bazı yerlerde ise yere oturduğu görüldü.

'İnsan hakları ve özgürlüklerine aykırı'

Cumartesi günü düzenlenen gösteriye yasak getirilmiş; ancak mahkeme bu yasağı kaldırmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Andreas Geisel, şiddetin meydana gelmesinden ötürü üzgün olduğunu, ancak bu sonucun beklendiğini belirtti.

Geisel, Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştirenlerin aşırı sağcılar olduğunu ve bu sırada yedi polis memurunun yaralandığını aktardı.

Parlamento binası Reichstag'ın önündeki kordonu delen göstericilere karşı ise polis gözyaşartıcı sprey kullandı.

Protestocular arasında koronavirüs önlemlerinin insan haklarına ve özgürlüklerine karşı olduğunu iddia eden online bir grup da bulunuyor.

AFP haber ajansına konuşan 43 yaşındaki Stefan ismindeki gösterici, "Ben aşırı sağ sempatizanı biri değilim, buraya temel hak ve özgürlüklerimizi korumaya geldim" dedi.

ARD televizyon kanalına konuşan bir gösterici ise ağır hastaların sayısının azaldığını, bugünkü önlemlerin aşırılık olduğunu ve normale dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı

Bu eylemi protesto eden başka bir gösteriye de 100 kişi katılırken, "Nazilerle ve faşistlerle bir oluyorsunuz" sloganlarının atıldığı duyuldu.

Almanya'da en son olarak perşembe günü maske takmayanlara 50 eurodan başlayan cezaların getirilmesine karar verilmişti.

Almanya, Avrupa'nın diğer birçok ülkesinde görülen koronavirüs vaka sayısına henüz ulaşmasa da son günlerde vaka sayısında tekrar artış yaşanıyor.

Yeni vakaların sayısı nisan ayında görülen zirve rakamlara ulaşmak üzere.

Almanya'da şimdiye adar 242 bin vaka ve 9.297 ölüm kaydedildi.

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