Berlin'de koronavirüs önlemlerine karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ve koronavirüs önlemlerine karşı çıkan protestoya binlerce kişi katıldı.

İki ana gruba ayrılan yürüyüşe 38 bin kişinin geldiği aktarıldı.

Polisin sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle bir grubu dağıtmak istediği eylemde kimi göstericilerin taş ve şişe fırlatması üzerine 200 kişi gözaltına alındı.

30 bin kişi ise barışçıl bir şekilde toplandı; aralarında ABD'nin eski başkanı olan John F Kennedy'nin yeğeninin de olduğu konuşmacıları dinledi.

Berlin polisi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Maalesef başka bir seçeneğimiz kalmadı. Şimdiye kadar aldığımız önlemler koşullarla uyum sağlamadı" dedi.

Protestocuların kalabalık şekilde beraber durduğu, bazı yerlerde ise yere oturduğu görüldü.

'İnsan hakları ve özgürlüklerine aykırı'

Cumartesi günü düzenlenen gösteriye yasak getirilmiş; ancak mahkeme bu yasağı kaldırmıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Andreas Geisel, şiddetin meydana gelmesinden ötürü üzgün olduğunu, ancak bu sonucun beklendiğini belirtti.

Geisel, Rusya Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi gerçekleştirenlerin aşırı sağcılar olduğunu ve bu sırada yedi polis memurunun yaralandığını aktardı.