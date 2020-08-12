HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bermuda Adaları’nda tehlikeli deney! Sörf tahtasıyla okyanusa açıldı ve..

Bermuda Adaları’nda tehlikeli deney! Sörf tahtasıyla okyanusa açıldı ve..

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Sosyal medyada daha fazla izlenme oranına ulaşmak için farklı denemeler yaparak canlarını bile hiçe sayan fenomenler, durmaksızın yola devam ediyor. Tehlikeli denemelerden birine geçtiğimiz günlerde imza atan Mark Rober isimli ünlü youtuber, köpek balıkları ile bir deneye imza attı. Okyanusa sörf tahtasıyla açılarak insan kanı ve balık kanı döken Youtuber, tehlikeli deneyini saniye saniye kayda aldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören anlarda neler mi yaşandı? İşte cevabı...

Bermuda Adaları’nda yaşayan ve Eski NASA mühendisi olan Youtuber Mark Rober, köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için tehlikeli bir deney gerçekleştirdi. Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

KÖPEK BALIKLARI BALIK KANINI TERCİH ETTİ

Rober, sörf tahtasındaki kan, insan ve inek kanı karışımıyken diğer tahtaya balık kanı doldurdu. Rober’in yaptığı deney drone ile görüntülendi. Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını hastanelik ettiAraba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını hastanelik etti
Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?Yediği balon balığı ölümüne neden oldu! Balon balığı nedir?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Floyd'un son anları! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Cemil Bayık öldürüldü mü? Şamil Tayyar'dan flaş açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

MasterChef'te ana kadroya giren yeni isim belli oldu

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

İlginizi Çekebilir

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını böyle tepti

Araba fiyatına satılan tay podyumda bakıcısını hastanelik etti

Aksaray'da uçan tekmeli kavga kamerada

Ortalık fena karıştı! Uçan tekme attı

Böcekçil hayvan 'Sivri burun' Şanlıurfa’da ortaya çıktı!

Çok nadir görülüyor! Şanlıurfa'da ortaya çıktı

Koronavirüse yakalanan doktor uyardı! 'İşiniz yoksa evden çıkmayın'

Koronavirüse yakalanan doktor böyle uyardı!

Halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı! Baba-oğula 6 bin 300 lira ceza

Halaylı asker eğlencesi pahalıya patladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.