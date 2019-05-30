MAGAZİN

Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna Demet Akalın'dan sert cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Berna Laçin'in Ayşe Kulin'in pedofili sözler içeren kitabını gülerek eleştirmesine ateş püskürdü.

Berna Laçin'in pedofili kitap yorumuna Demet Akalın'dan sert cevap

Zümrüt Apartmanı kitabında yer alan pedofili dolu satırlardan sonra Elif Şafak'ın Mahrem kitabı da gündeme geldi. Daha önce Mahrem'in favori kitabı olduğunu söyleyen Berna Laçin eleştirilerin hedefi olunca yaptığı açıklamayla iyice tepki topladı. Laçin'e bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.

MAHREM KİTAPLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Berna Laçin, dün Twitter hesabından kitap hakkında şunları söyledi: "Pusuda kısılmış bekleyip de dur şimdi bir açığını bulalım da saldıralım kafası işlemez! Tutturamazsınız! Neymiş, daha önce ödüllü bir romanı beğendiğimi söylemişim de orada da çocuğa taciz-tecavüz varmış! Ha buradan tutturacaksınız öyle mi? Yine de #herşeyçokgüzelolacak. Çocuk istismarını bir film ya da kitapta anlatmak pedofili değildir, buna özendirmek, bunu normal olarak yansıtmak pedofilidir. O zaman hiç tecavüzü filan konu alan film olmasın! Ama cehaletin de bir sınırı olsun ya bunları mı konuşacağız oturup Twitter'da..." dedi.

demet-akalin-berna-lacin-in-pedofili-iceren-12099222_8087_m

"YEDİNİZ KAFAYI"

Gazeteci ve yazar Turgay Demir, Laçin'e şöyle yanıt verdi : "Yani bir anne, bebeğini bacaklarında sallarken, Ayşe Kulin'in yazdığı gibi tahrik olabilir! Öyle m!? Bu mudur!? Lütfen bir doktora görünün." Tepkilerin odağı olan Berna Laçin ise "Yediniz kafayı? Bahsettiğiniz kitabı okumadım ben yorum yapamam. Gerçi siz de okumamışsınız sanırım ama?" yanıtını verdi. Turgay Demir kitaptaki müstehcen sayfaların fotoğrafını paylaşıp ardından "Birileri kafayı mı yemiş yoksa birileri ruhunu şeytana mı satmış hep birlikte karar verelim." yanıtını verdi.

demet-akalin-berna-lacin-in-pedofili-iceren-12099222_5255_m

DEMET AKALIN ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

İkilinin arasında yaşanan tartışmaya bir çocuk annesi olan şarkıcı Demet Akalın da dahil oldu. Akalın, "Spermleri ağzından boşalttığı yerleri anlat belki güler ona da! Evladı olan insan nasıl bize cehaletten bahsediyor gerçekten şaşırtıcı." yorumunu yaptı.

demet-akalin-berna-lacin-in-pedofili-iceren-12099222_5675_m


Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Hadise istedi; makyajsız hallerini paylaştılar!Hadise istedi; makyajsız hallerini paylaştılar!
İşte ekranların yeni müzik eğlence programı!İşte ekranların yeni müzik eğlence programı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berna Laçin demet akalın pedofili

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Survivor 2019'da bir ilk! Murat Ceylan açıkladı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
laçin'i kendi haline bırakın bu aralar fazla DETERJAN reklamında boy gösterdi. kafa bi dünya şuan
berna sen proje bekliyorsun heralde bu aralar isler kesat gibi..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğulcan Engin’den Acun Ilıcalı’ya doğum günü kutlaması

Oğulcan'dan Acun'a 50. yaş kutlaması! Çöl pozu

Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Acun Ilıcalı paylaştı! Eser Yenenler'in bekarlığa veda partisine yanıtı olay oldu

Hadise makyajsız fotoğraf istedi ünlü isimler paylaştı

Hadise istedi; makyajsız hallerini paylaştılar!

Show TV'nin yeni müzik eğlence programı Rubato Zamanı ne zaman başlayacak? Konukları kimler?

İşte ekranların yeni müzik eğlence programı!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor'a veda eden Hikmet Tuğsuz'dan canlı yayında Yusuf itirafı!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.