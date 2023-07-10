Berna Laçin tuvalet kağıdına gelen zammı görünce isyan etti! 580 TL'ye aldıktan sonra...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; yüzde 18 olan genel KDV oranı yüzde 20, yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi. Yapılan zamlar sosyal medyada da gündem oldu.

Berna Laçin de bu konuya dair gözlemini sosyal medyada paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Berna Laçin, tuvalet kağıdına gelen zamma isyan etti. Fiyatların ikiye katlandığını gören ünlü isim şunları yazdı:

"2 gün önce 580 liraya aldığım tuvalet kağıdının bugün aynı satıcıda 1100 lira olması nasıl açıklanır? 1 gelen zamma 5 de satıcılar ekliyor, iyice sapıttı piyasa."



