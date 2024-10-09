Berrak Tüzünataç Hasan Can Kaya'ya konuk oldu! Eski aşkı Nejat İşler göndermesi sosyal medyayı salladı! Konuşanlar'da bomba anlar

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programının yeni bölüm tanıtımı yine sosyal medyayı salladı.

'TOKSİK İLİŞİKİ' YANITI ŞAŞIRTTI

Berrak Tüzünataç'ın konuk olduğu bölümde 'toksik bir ilişkide olduğunuzu nasıl anlarsınız?' diye soruldu. Tüzünataç ise bu soruyu 'Önce bir amatörlerden dinleyelim. Sonra ben uzman görüşü olarak...' diye yanıt verince stüdyoda kahkaha tufanı koptu.

'EN NEJAT İŞLER HALİYLE...'

Hasan Can Kaya daha sonra Tüzünataç'ın bir konuk ile girdiği diyalogda konuğun Berrak Tüzünataç'ı etkilemek için konuşmasını değiştirdiğini söyleyip 'En Nejat İşler haliyle...konuşmaya çalıştı' dedi.

Hsan Can Kaya'nın Berrak Tüzünataç'ın eski sevgilisi olan Nejat İşler'e yaptığı gönderme dikkatlerden kaçmadı ve kısa sürede gündem oldu.

Berrak Tüzünataç ve Nejat İşler, 2009-2011 yılları arasında aşk yaşamıştı. İddialara göre sık sık kavga eden ünlü çift, kıskançlık krizi nedeniyle yollarını ayırmıştı.