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Besi sığırcılığı kursu kadınların gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 12:16 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursuna katılan kadınlar, devletten aldıkları destekle kendi işlerini kuruyor - Doğubayazıt HEM Müdür Yardımcısı Hasan Tanrıkulu: "Biz bayanlarımızın da en az erkekler kadar bu işi yapabileceklerini ve meslek sahibi olabileceklerini düşündük" - Kursiyer Berna Beycan: "Annem bu işi babamdan çok daha iyi yapıyor. Zahmetli ama geleceği olan bir iş, o yüzden buradayım"

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde açılan besi sığırcılığı kursuna katılan girişimci kadınlar, teorik ve uygulamalı eğitimin ardından devlet desteğinden yararlanarak kendi işlerini kurma olanağına sahip oluyor.

İlçede Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliği ile açılan besi sığırcılığı kursuna Ağrılı kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

Kurslara katılan kadınlar, ilk olarak İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından teorik eğitimden geçiriliyor.

Teorik eğitimin ardından ilçede devlet desteğinden yararlanarak açılan besi çiftliklerini gezen kadınlar, burada gördükleri uygulamalı eğitimle besi sığırcılığını uzmanlar eşliğinde yerinde öğreniyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının projeli çiftçi kursları arasında yer alan besi sığırcılığı kursuna katılan kursiyerlere İŞKUR tarafından da kurs boyunca günlük 25 lira ücret veriliyor.
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- "En az erkekler kadar bu işi yapabileceklerini düşündük"

Doğubayazıt HEM Müdür Yardımcısı Hasan Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HEM bünyesinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile İŞKUR destekli açılan meslek edindirme kurslarına kadınların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Eğitimler sonunda kursiyerlerin kendi işlerini kurmak için devlet desteğinden yararlanabildiğine dikkati çeken Tanrıkulu, şöyle konuştu:

"Erkekler zaten bu işi biliyor. Biz bayanlarımızın da en az erkekler kadar bu işi yapabileceklerini ve meslek sahibi olabileceklerini düşündük. Yöremizde zaten hayvancılıkla ilgili birçok çalışma yapılıyor. İŞKUR ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da desteklediği bu kurslarla bayanlarımız hem kurs boyunca belirli bir ücret alıyor, hem de bizden aldıkları belgelerle kendi işlerini kurmak için herhangi bir hibeye başvurarak devlet desteğinden yararlanabiliyor."

- "Zahmetli ama geleceği olan bir iş"

Besi sığırcılığı kursiyerlerinden 21 yaşındaki Berna Beycan, hayvancılığı herkesin erkek işi olarak gördüğünü fakat bu işi kadınların da rahatlıkla yapabileceğini anlattı.

Hayvancılığın zahmetli ancak geleceği olan bir meslek olduğunu belirten Beycan, "Üniversiteyi bitirdikten sonra uzunca bir süre iş bulamayınca bu kurslara katıldım. Hayvancılık da bence çok iyi bir meslek. Yani bayan olduğumuz için yapamayız diye bir şey yok. Köyde bizim de hayvanlarımız var ve annem bu işi babamdan çok daha iyi yapıyor. Zahmetli ama geleceği olan bir iş, o yüzden buradayım." diye konuştu.

Erkek kursiyerlerden Yavuz Güç de kursa katılan kadınların en az erkekler kadar başarılı olduklarını söyledi.

Güç, kursu başarıyla tamamladıktan sonra alacağı sertifikayla kendi projesini hayata geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

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