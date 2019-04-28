HABER

Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçında çocuk istismarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçın başında futbolcular, bir dakika topa dokunmayarak cinsel istismar ve çocuk istismarını protesto etti

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasında oynanan maçta hakemler ve her iki takımın oyuncuları, cinsel istismar ve çocuk istismarına tepki göstererek, maçın başında bir dakika hareketsiz kaldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in düdüğünün ardından oyunun başlama vuruşunu yapan Dever Akeem Orgill, topu Ante Kulusic'e attı. Kulusic, ayağındaki topu tutarken, iki takımın oyuncuları bir dakika topa dokunmayarak hareketsiz kaldı. Bir dakikalık sessiz duruşun ardından oyuna devam edildi.

Maç öncesi sosyal medyada organize olan siyah-beyazlıların yanı sıra MKE Ankaragücü taraftarları da tribünlerde bir dakika sessiz kalarak protestoya destek verdi.

Her iki takımın taraftaları, maç öncesi ve sessiz protesto sırasında tezahüratlarla cinsel istismar ve çocuk istismarı olaylarına tepkilerini gösterdi.

Bu arada saha kenarındaki ve tribünlerdeki reklam panolarında da "Uyuma Çocuklara Sahip Çık" yazısı yer aldı.

PARTNERCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorularCevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular
Almanya'da Uluslararası Öğrenci BuluşmasıAlmanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması
Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildiHafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Çocuk futbol MKE Ankaragücü süperlig

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Binali Yıldırım'dan flaş 'seçim' açıklaması!

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Havaalanındaki çirkin olay ortaya çıkardı! Bomba iddia

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Herkesin gözü YSK'da! İşte o tarih...

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

BBP Genel Başkanı Destici: 'Türkiye İttifakı'na varız

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’in Foça ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'de deprem! 3.4 şiddetinde salladı

Fenomen kardeşlere uyuşturucuya özendirme davası

Fenomen kardeşlere 10 yıl hapis istemi!

Çanakkale Boğazı'nda arızalı savaş gemisi römorkör tarafından çekildi

Boğazda ilginç görüntü! Savaş gemisi çekilerek götürüldü

Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.