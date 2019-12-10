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Beşiktaş'ta motosiklet kazası! Yola dökülen yağ kazaya neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 09:15 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametindeki motosiklet sürücüsü, trafik ışıklarına geldiği sırada yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetine kaybederek yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün yardımına koşan Murat Ada, "Karşıdan karşıya geçiyordum. Trafik ışıklarına geldiği esnada kendi kendine devrildi. Sürücüsü yere fırladı. Sıkıştıran yoktu. Biz de koştuk, yardımcı olduk. Çok şükür ciddi bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş yağ Kaza

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