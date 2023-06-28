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Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası! Aracın çarptığı kadın ağır yaralandı

28.06.2023 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beşiktaş'ta üç aracın karıştığı zincirleme kazada, en öndeki aracın çarptığı kadın ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Feci kazanın ardından araçlardan birinden yola akaryakıt da döküldü. Ekipler yeni kazaların yaşanmaması için yola kum döktü. Kazayı gören bir esnaf ise "Burada devamlı kaza olur. Buraya ölüm geçidi diyebiliriz" dedi.

Beşiktaş'ta zincirleme trafik kazası! Aracın çarptığı kadın ağır yaralandı

Olay, Levent Mahallesi Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta yaşlarda kimliği henüz belli olmayan bir kadın yaya geçidi ve trafik ışıklarının bulunmadığı yolda refüjün korkuluklarındaki boşluktan faydalanarak yolun karşısına geçmek istedi.

Kadın bir anda yola atlayınca seyir halinde olan araç mesafenin kısa olması sebebiyle duramadı ve kadına çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerken, arkadan gelen iki araç daha duramayıp otomobile çarptı. Araç ise bu çarpma sonucu sürüklenerek yerdeki kadının üzerinden geçti. Kazayı gören vatandaşlar kadının yanına geldi ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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AĞIR YARALANDI

Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada ağır yaralandığı öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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"BİR ANDA ÖNÜME ÇIKTI"

Bir anda yola atlayan kadına çarpmamak için elinden geleni yaptığını ancak mesafenin kısa olması nedeniyle duramadığını söyleyen M.A. isimli sürücü, “Yaya birden önüme çıktı, vurdum. Arkadaki araç da hızlı geliyordu, o da bana vurdu. Bir üst geçit yok, lamba yok; buradan yayanın geçmesi zaten çok absürt bir şey. Bir anda önüme çıktı. Frene bir hayli bastım. Fren izleri belli zaten ama yetişemedim” dedi.

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"FREN YAPTIM AMA DURAMADIM"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü A.K. de, “Ben normal seyrimde giderken, aniden fren yaptı. Ben de fren yaptım ama duramadım. Aracımda hasar var ama Allah’a şükür bende bir şey yok” şeklinde konuştu.

"ÖLÜM GEÇİDİ DİYEBİLİRİZ"

Aynı yerde sürekli kazaların olduğunu ve artık önlem alınması gerektiğini söyleyen Hasan A. isimli esnaf ise, “Burada devamlı kaza olur. Refüje çıkarlar, karşıya geçene vururlar. Burayı kapatmaları lazım. Buraya yakın bir yere üst geçit yapmaları lazım. İnsanların geçememesi için demirlerin kapatılması lazım ya da demirleri daha yüksek yapsınlar. Buraya ölüm geçidi diyebiliriz. İnşallah ölmemiştir. Gördüm ve neredeyse kriz geçirdim. Yerde dümdüz yatıyordu. Üzerinden araba geçerken gördüm. Psikolojim allak bullak oldu” ifadelerini kullandı.

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Kazanın ardından ortadaki araçtan yola yüksek miktarda akaryakıt döküldü. Bunun üzerine ekipler yeni kazaların yaşanmaması için yola kum döktü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, trafik de yeniden normal seyrine döndü. (İHA-DHA)

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