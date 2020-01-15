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  4. Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

Beşiktaş'taki tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde kask ve dizlik takmayan sürücünün elektrikli tek teker aracıyla trafiği tehlikeye düşüren yolculuğu kameraya yansıdı.

Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken, kullanıcıların gerekli tedbirleri almayarak trafiğe çıkmaları ise kazalara davetiye çıkarıyor. Beşiktaş'ta 'elektrikli tek teker' kullanarak trafiğe çıkan bir sürücünün kask ve dizlik takmayarak araçların arasından tehlikeli şekilde ilerlemesi kameralara yansıdı.

KULLANIMI ANA ARTERLERDE YASAK

Vatandaşların meraklı bakışları altında bir süre trafikte ilerleyen sürücü ise daha sonra gözden kaybolarak yoluna devam etti. 'Elektrikli tek teker' kullanımının ana arterlerde kullanımının yasak olduğu öğrenildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tek teker araç büyükdere caddesi

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