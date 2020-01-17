Beşiktaş'ta ölen kızının cesediyle üç gün aynı odada kaldı

Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEŞİKTAŞ'ta şizofren ve şeker hastası olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar annesiyle birlikte yaşadığı evde yakınları tarafından ölü bulundu. Ölü bulunan kızıyla aynı evde üç gün kalan 92 yaşındaki annesi ise hastaneye kaldırıldı

Olay, Beşiktaş, Muradiye Mahallesi, Muradiye Bayırı Sokaktaki evde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar, burada 92 yaşındaki annesiyle beraber yaşamaya başladı. Hasta olan annesine de bakan Altuntaşlar'ın kendisinin de şeker ve şizofren hastası olduğu ve bir süredir sağlık problemleri yaşadığı öğrenildi. Zeynep Nesrin Altuntaşlar'dan üç gündür haber alamayan kızı annelerini merak ederek Beşiktaş'ta bulunan eve gelerek zili çaldı. Ancak kapının açılmaması ve ağır kokular gelmesi üzerine kızı paniğe kapılarak ev sahibinden yardım istedi. Ev sahibinin yardımıyla kapıyı açan kızı annesi ve büyükannesinin odada hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. 92 yaşındaki büyükanne Şaziye Altun ise tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

92 yaşındaki Şaziye Altun'un yaklaşık üç gün boyunca hayatını kaybeden kızının cesediyle beraber yaşadığı ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan olay yeri çalışmalarının ardından 63 yaşındaki Zeynep Nesrin Altuntaşlar'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.