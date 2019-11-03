BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; YARALILAR VAR (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Beşiktaş Meydan'da bir otobüs durağa daldı, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

