BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; YARALILAR VAR (1)

Ersan SAN \/ \u0130STANBUL DHA\nBe\u015fikta\u015f Meydan'da bir otob\u00fcs dura\u011fa dald\u0131, bekleyen yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-----------\nOlay yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerPARTNERKad\u0131nlarda hayat kurtaran testler! Denize d\u00fc\u015fen gen\u00e7 bal\u0131k\u00e7\u0131, bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7irdiG\u00fcne\u015fli havay\u0131 f\u0131rsat bilen tatilciler G\u00f6lc\u00fck Tabiat Park\u0131\u2019n\u0131 doldurdu
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