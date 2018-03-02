'Beslenme şekli ve lezbiyen yaşamla kanseri yendim' dedi...

90 gün sadece meyve suyu içti.

Kanseri sebze ve meyve yiyerek yendiğini iddia etmişti

1 / 5 İki yıl önce ölümcül olduğu söylenen kanser teşhisi konan Mari Lopez, kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeyi reddetti. Kendi çabalarıyla ve uyguladığı diyetle kanseri yendiğini bile iddia etti.

2 / 5 90 gün sadece kendi hazırladığı meyve suyunu içen, sadece çiğ sebzeyle beslenen, hayvansal gıdalar tüketmeyen Lopez, iyi olmanın doğal yollardan geçtiğine inandı. Ancak kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

3 / 5 Aynı zamanda lezbiyen olduğunu da söyleyen Mari, lezbiyen yaşam tarzını benimsemenin de hastalığı iyileştireceğini savunuyordu.

4 / 5 Mari YouTube kanalında sık sık, ''Doktor tavsiyeleri umurumda değil. Bu benim seçimim. Ben ölmeyeceğim, hastaneye gitmeyeceğim. Vegan beslenme tarzıyla iyi oldum. Bunu ruhumda ve bedenimde hissediyorum'' diye konuşuyordu.