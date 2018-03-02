KADIN

'Beslenme şekli ve lezbiyen yaşamla kanseri yendim' dedi...

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

2015 yılında göğüs kanseri teşhisi konan YouTube vlogörü Mari Lopez, modern tıbbı reddetti ve hastalığa karşı savaşmak için vegan olmayı sürdürmenin en iyi yol olduğunu söyledi. Lopez, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybetti.

90 gün sadece meyve suyu içti.

Kanseri sebze ve meyve yiyerek yendiğini iddia etmişti

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İki yıl önce ölümcül olduğu söylenen kanser teşhisi konan Mari Lopez, kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeyi reddetti. Kendi çabalarıyla ve uyguladığı diyetle kanseri yendiğini bile iddia etti.
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90 gün sadece kendi hazırladığı meyve suyunu içen, sadece çiğ sebzeyle beslenen, hayvansal gıdalar tüketmeyen Lopez, iyi olmanın doğal yollardan geçtiğine inandı. Ancak kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
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Aynı zamanda lezbiyen olduğunu da söyleyen Mari, lezbiyen yaşam tarzını benimsemenin de hastalığı iyileştireceğini savunuyordu.
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Mari YouTube kanalında sık sık, ''Doktor tavsiyeleri umurumda değil. Bu benim seçimim. Ben ölmeyeceğim, hastaneye gitmeyeceğim. Vegan beslenme tarzıyla iyi oldum. Bunu ruhumda ve bedenimde hissediyorum'' diye konuşuyordu.
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Yeğeni Liz, teyzesinin kanserli hücrelerinin karaciğerine, akciğerlerine ve kemiklerine de sıçradığını söyledi. Liz, teyzesinin eşcinsel yaşam hakkında söylediklerinin ise çarpıtıldığını iddia ediyor.
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Mari Lopez veganizim

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