'Beslenme şekli ve lezbiyen yaşamla kanseri yendim' dedi...

90 gün sadece meyve suyu içti.
Kanseri sebze ve meyve yiyerek yendiğini iddia etmişti
1 / 5
İki yıl önce ölümcül olduğu söylenen kanser teşhisi konan Mari Lopez, kemoterapi ve radyasyon tedavisi görmeyi reddetti. Kendi çabalarıyla ve uyguladığı diyetle kanseri yendiğini bile iddia etti.
2 / 5
90 gün sadece kendi hazırladığı meyve suyunu içen, sadece çiğ sebzeyle beslenen, hayvansal gıdalar tüketmeyen Lopez, iyi olmanın doğal yollardan geçtiğine inandı. Ancak kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
3 / 5
Aynı zamanda lezbiyen olduğunu da söyleyen Mari, lezbiyen yaşam tarzını benimsemenin de hastalığı iyileştireceğini savunuyordu.
4 / 5
Mari YouTube kanalında sık sık, ''Doktor tavsiyeleri umurumda değil. Bu benim seçimim. Ben ölmeyeceğim, hastaneye gitmeyeceğim. Vegan beslenme tarzıyla iyi oldum. Bunu ruhumda ve bedenimde hissediyorum'' diye konuşuyordu.
5 / 5
Yeğeni Liz, teyzesinin kanserli hücrelerinin karaciğerine, akciğerlerine ve kemiklerine de sıçradığını söyledi. Liz, teyzesinin eşcinsel yaşam hakkında söylediklerinin ise çarpıtıldığını iddia ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum