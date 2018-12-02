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Bethesda’nın yapmadığını Reddit kullanıcıları yapacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.12.2018 20:28 | Son Güncelleme

Fallout 76'nın yarattığı hayal kırıklıkları, birçok oyuncunun gözünden kaçmıyor. Bethesda, her geçen gün oyundaki sorunları düzeltmek adına yeni yama çalışmaları hakkındaki bilgileri yayınlıyor ancak henüz oyun, tam olarak iyileşebilmiş değil. Durum böyle olunca serinin takipçileri kendi planlarını ortaya çıkartmaya karar vermiş gibi duruyor: Fallout 4'ün içinde Fallout 2 modu yaratmak.

Bethesda’nın yapmadığını Reddit kullanıcıları yapacak

DoctWhite içimli Reddit kullanıcısı kafasındaki planları yavaş yavaş ortaya dökmeye başlamış bile. Reddit'te açtığı başlıkta ekip arkadaşları arayan DoctWhite, Fallout 2'ye hayranlığı olup Fallout 4'ün oyun motorunda deneyimli olan bireylere seslenmiş. Daha ötesi Bethesda'nın orijinal serideki hikayeden vazgeçtiğini düşünen Reddit kullanıcısı, yeterli destekle bu projeye hayat verebileceğini de belirtiyor.

Bakalım DoctWhite, mod konusunda bilgiye sahip oyunculardan destek alabilecek mi? Söz konusu Fallout olunca muhtemelen planlarını başarıyla hayata geçirecektir ancak sürecin ne kadar uzun olup olamayacağı muamma.

https://karikocagaming.com/haberler/bethesdanin-yapmadigini-reddit-kullanicilari-yapacak

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Anahtar Kelimeler:
Fallout 76 Reddit

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