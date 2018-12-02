Bethesda’nın yapmadığını Reddit kullanıcıları yapacak

DoctWhite içimli Reddit kullanıcısı kafasındaki planları yavaş yavaş ortaya dökmeye başlamış bile. Reddit'te açtığı başlıkta ekip arkadaşları arayan DoctWhite, Fallout 2'ye hayranlığı olup Fallout 4'ün oyun motorunda deneyimli olan bireylere seslenmiş. Daha ötesi Bethesda'nın orijinal serideki hikayeden vazgeçtiğini düşünen Reddit kullanıcısı, yeterli destekle bu projeye hayat verebileceğini de belirtiyor.

Bakalım DoctWhite, mod konusunda bilgiye sahip oyunculardan destek alabilecek mi? Söz konusu Fallout olunca muhtemelen planlarını başarıyla hayata geçirecektir ancak sürecin ne kadar uzun olup olamayacağı muamma.

https://karikocagaming.com/haberler/bethesdanin-yapmadigini-reddit-kullanicilari-yapacak

