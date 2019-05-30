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Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:27 | Son Güncelleme

Dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanlardan 4’ü Tuzla’da misafirlere gösterilmeye başlandı.

Dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanlardan 4’ü Tuzla’da misafirlere gösterilmeye başlandı. Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, “dün itibariyle ziyaretçilerimizin sunumuna açtık dostlarımızı. Türkiye’de ilk ve tek. Ve dünyada sadece 30 tane olan hayvanlardan konuşuyoruz. Çok nadideler, çok sempatikler, çok yakışıklıklar” dedi.
Çekya’dan Türkiye’ye getirilen 4 adet beyaz aslan, Türkiye’de ilk kez Tuzla’da Viaport’ta misafirlere gösterilmeye başlandı. Yaşları 2,5 ile 3 yaş arasında değişen, 2’si erkek, 2’si dişi aslanlar, 130-150 kg ağırlıkta bulunuyor. Türkiye’ye 9 Mayıs’ta getirilen, uzman veteriner hekimler gözetiminde ve T.C Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminden geçen 21 günlük karantina ve rehabilitasyon aşamasından sonra misafir görüşüne bugün açıldı.
Kırmızı et ve beyaz et tüketen aslanlar, görüntüleriyle dikkat çekerken, 4 adet beyaz aslan aylık ortalama 250 kilo et tüketiyor. Yaşam süreleri vahşi ortamda çok kısıtlıyken 10-14 yıl yaşayan beyaz aslanlar, tam donanımlı tesislerde 20 yıldan fazla yaşayabiliyor.
Beyaz aslanlarla ilgili bilgi veren Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, “Beyaz aslanlar dünyada iki çeşit oluyorlar. Birincisi albino hastalığı olup dolayısı ile pigmentlerinin eksikliği nedeniyle beyaz olan hayvanlar. İkincisi şuanda Tuzla’da Aslanpark’ta bulunan genlerinde çekingen neticesinde beyazlayan ve ölene kadar da beyaz olarak kalacak aslanlar. Bizim şuan Tuzla marinada 4 tane beyaz aslanımız var. Bu dört tane beyaz aslanımız da dünyada nesli tükenmekte olan son 30 tanenin 4 tanesi.Normal şartlarda baktığınız zaman 250 kiloya ulaşabiliyorlar yetişkin aslanlarda. Bunların kiloları şuanda 130-150 kilo civarında. Yaşları ise 2-2 buçuk yaşlarındalar. Aslında gençler. Yeni yetişkinler. Daha önce hiç doğum yapmamışlar. İnşallah ilk doğumları Aslanpark’a, İstanbul’a ve Tuzla’mıza nasip olur” şeklinde konuştu.
Karantina süresinin bitmesinden sonra beyaz aslanların vatandaşlara gösterilmeye başlandığını söyleyen Turanlı, “Bizim 21 gün boyunca bir karantina süremiz vardı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mecbur koşulan. Rehabilitasyon süreci diyoruz biz buna. Bu süreci bitirdik ve dün itibariyle ziyaretçilerimizin sunumuna açtık dostlarımızı. Türkiye’de ilk ve tek. Ve dünyada sadece 30 tane olan hayvanlardan konuşuyoruz. Çok nadideler, çok sempatikler, çok yakışıklıklar. Önümüzdeki hafta bayram haftamızda bir kampanyamız olacak. Fakat bizim için en büyük özelliğimiz bayram sonrasında yaptığımız proje. Biz 100 bin Ortadoğulu misafirlerle anlaşmamız var ve bu sene 100 bin turisti Tuzla’ya, Viaport Marina’ya ve Aslanpark’a getiriyoruz. Bu da demek oluyor ki dünyanın her yerinde ziyaretçiler, beyaz aslanlara kavuşacaklar” diye konuştu.

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de

Beyaz aslanlar ilk kez Türkiye’de
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