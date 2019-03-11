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Beyaz kıtaya bir de böyle bakın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:44 | Son Güncelleme

Zorlu coğrafyası ve doğasıyla dikkat çeken Antartika, tarih boyunca sürdürülen keşiflerle bilimsel araştırma ekiplerinin gözde araştırma noktaları arasında yer aldı. Bölgenin gizemine kayıtsız kalamayan Türkiye de bu yıl 3'üncü ulusal bilim seferini düzenledi.

Yapılan araştırmalar dışında dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtası olma özelliği de taşıyan Antartika, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. İşte sadece bilimsel araştırmaların yapıldığı üslerin faaliyet göstermesine izin verilen bölgenin büyüleyici güzellikleri...

Beyaz Kıta Antartika

Yerli halkı olmayan ve hiçbir ülkenin yönetimi altında bulunmayan Antarktika, 'bilim ve barış kıtası' olarak adlandırılıyor.
14 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın beşinci büyük kıtası olan Antarktika, güney yarımkürenin en güneyinde yer alıyor.
Yüzde 98'i ortalama kalınlığı 1,6 kilometre olan buz tabakasıyla kaplı kıtada, yeryüzündeki tatlı suyu kaynağının yüzde 67'si bulunuyor.
Antarktika'nın el değmemiş doğası dünyanın geleceği için büyük önem taşıyor.
Kıtanın barındırdığı canlı deniz kaynakları ve buzullarında saklı su potansiyeli, yeryüzünün gelecekteki su ve gıda güvencesi olarak görülüyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Antartika beyaz kıta

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