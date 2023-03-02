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Beyaz mendil sallayıp yardım istediler... İstanbul'daki rezidansta şoke eden olay: 23 kadını 2 aydır zorla tutmuşlar!

02.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir rezidansta 23 kadının 2 ayır zorla kilitli tutulduğu tespit edildi. Emniyet birimleri söz konusu adrese operasyon düzenlerken, İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. isimli 3 şüpheli aynı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında zorla tutulduğu dairenin penceresine çıkan kadınlar, beyaz mendil sallayıp dışarıdan yardım istediği görüldü. İki ay alıkonan cep telefonlarının ve pasaportlarının da alınarak bir kasada kilitli tutulduğu aktarıldı.

Beyaz mendil sallayıp yardım istediler... İstanbul'daki rezidansta şoke eden olay: 23 kadını 2 aydır zorla tutmuşlar!

İstanbul'daki bir rezidansta yaşananlara dehşete düşürdü. Bir grup Asyalı kadının zorla kilitli bir odada tutulduğu bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düğmeye bastı. Bahçelievler ilçesinde bulunan söz konusu rezidansta, çok sayıda Endonezya uyruklu kadının yardım talebinde bulunduğu yönünde bilgi edinen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti.

23 KADINI BİR DAİREDE ZORLA TUTMUŞLAR

Yürütülen çalışmalarda, farklı tarihlerde Türkiye’ye giriş yapan Endonezya uyruklu 23 kadının, ev ve ofis olarak kullanılan bir dairede zorla tutulduğu tespit edildi. Bu kadınları zorla alıkoydukları anlaşılan, İran uyruklu Y.K., Irak uyruklu T.M. ve R.N.S. isimli 3 şüpheli aynı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

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3 KADIN DAHA BULUNDU

Ayrıca şüphelilerden T.M. isimli Iraklının ikametinde yapılan aramada ise Endonezya uyruklu 3 kadın daha bulundu.

Emniyet ekiplerince yapılan geniş çaplı soruşturmada, Endonezya uyruklu kadınların, Erbil ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) aylık 300 dolara çalışmak için kendi ülkelerinde bir şirketle anlaştıkları, bunun üzerine İstanbul’a geldikleri anlaşıldı. Mağdur kadınların İstanbul’u transit kullanarak söz konusu ülkelere gitmeyi planladıkları öğrenildi. Kadınların şirketin İstanbul ayağını organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheli tarafından İstanbul Havalimanı’ndan alınarak zorla tutuldukları adrese götürüldükleri ve burada 2 ay boyunca alıkonuldukları tespit edildi.

BEYAZ MENDİL SALLAYIP YARDIM İSTEDİLER

Bu süre zarfında evden çıkmalarına ve hiç kimseyle konuşmalarına izin verilmeyen kadınların ayrıca cep telefonlarının ve pasaportlarının da alınarak bir kasada kilitli tutulduğu aktarıldı. Kadınlar bu sırada beyaz mendil sallayıp dışarıdan yardım isterken, yakalanan İran ve Irak uyruklu 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Burada ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Irak uyruklu R.N.S. adli makamlarca serbest bırakılarak hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. İran uyruklu Y.K. ve Irak uyruklu T.M. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Rezidans kadın

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