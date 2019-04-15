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Beyaz Saray Sözcüsü'nden Demokratlara: Trump'ın raporunu anlamak için yeterince akıllı değiller

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2019 03:08 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders çıktığı televizyon programında Demokratların Başkan Donald Trump’ın bütçe raporunu anlayacak kadar akıllı olmadığını ileri sürerek, belgelerin yayınlanmasının tehlikeli olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü'nden Demokratlara: Trump'ın raporunu anlamak için yeterince akıllı değiller

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, Kongre'de yer alan Demokratlarının, Başkan Donald Trump'a ait belgeleri almayı başarması halinde vergi iadelerini gözden geçirmek için “yeterince akıllı” olduklarını düşünmediğini söyledi.

ABD’de bir televizyon kanalına yayın konuğu olarak katılan Sanders, “Bu tehlikeli. Açıkçası çok tehlikeli bir yol. Kongre'de Başkan Trump’ın vergilerinin olacağı binlerce sayfaya bakacak kadar akıllı olduğunu sanmıyorum” sözlerini kullandı.

Vergiler üzerinden Başkan Trump'a, "iğrenç bir kirletme" uyguladıklarını ileri süren Sanders, “Tahminimce çoğu kendi vergisini hazırlamıyor. Başkanın sahip olduğu on yıllarca süren başarıya bakmak ve bir şey bulma konusunda kesinlikle onlara güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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ABD Beyaz Saray Sözcüsü sarah sanders demokratlar

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