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Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Müjdeli haberi Beyazıt Öztürk duyurdu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.02.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı katıldığı bir YouTube programında Beyaz Show'un geri döneceğine dair müjdeli haberi duyurmuştu. Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, konuyla ilgili açıklama yaptı. Öztürk," Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.

Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Müjdeli haberi Beyazıt Öztürk duyurdu!

Bir dönem cuma gecelerinin vazgeçilmez programları olan Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz aylarda Beyaz Show programının yeniden başlayacağına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, yayın tarihi ve içeriği merakla beklenen Beyaz Show'la ilgili Beyazıt Öztürk'ten açıklama geldi.

"EN DEĞERLİSİNİ VERMEK İÇİN BEKLİYORUZ"

Öztürk, programla ilgili şunları söyledi:

"Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi. İnsanların aklında da keyifli ve güzel kaldı. Onun için programın içini yeniden doldurup aynı şeyler yapmayıp farklı şeyler yapmak istiyoruz. İnsanlar sıkılmasın 'Yine mi aynı şeyler' demesinler. Yaptığım işlerin insanlar için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. O yüzden biz de izleyiciye saygı gösterip en değerlisini vermek için bekliyoruz."

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