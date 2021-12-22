Her ten rengine göre farklı makyaj yapmak gerekiyor! İşte beyaz tenliler için makyaj ipuçları

Günümüzde makyaj malzemeleri adeta bir derya deniz... Neredeyse her renk ve yapıda, yüzlerce çeşit ürün bulmak mümkün. Durum böyle olunca özellikle beyaz tenliler için uygun ürüne karar vermek zor bir hale gelebiliyor. Endişelenmeyin! Sadece birkaç ipucuyla siz de mükemmel görünen makyajlar yapabileceksiniz. İşte, beyaz tenliler için makyaj ipuçları...

GÜNEŞ KORUMA FAKTÖRLÜ ÜRÜNLER KULLANIN

Beyaz tenliler, diğer ten rengine sahip kadınlara göre güneşin zararlı ışınlarından daha fazla etkilenir. Bu nedenle makyaj öncesinde nemlendirici uygulamalı, sonrasında mutlaka güneş kremi sürmelisiniz. Eğer aceleniz varsa bu noktada güneş kremi yerine güneş koruma faktörlü bir fondöten de kullanabilirsiniz.

FONDÖTENİNİZİ SEÇERKEN DİKKATLİ OLUN

Fondöten seçerken fondöteni elinizin üzerinde ya da bileğinizde değil boynunuzda denemelisiniz. Bazı kişilerin yüzü ellerine göre daha beyaz olabileceği için fondöteni elinizde deneyip aldığınızda yüzünüzle boynunuz arasında renk farkı ortaya çıkabilir. Bunun yanında her açık renkli fondöten de cilt renginizle uyumlu olmayabilir. Bunun için fondöten seçerken cilt alt tonunuza da dikkat etmelisiniz.

KAHVE TONLARINDA FARLARI KULLANIN

Far tercihinizi kahve tonlarından yana kullanabilirsiniz. Her göz rengine uyum sağlaması ve cildinizin donuk görünümünü ortadan kaldırması nedeniyle kahve tonlarındaki farlar büyük kurtarıcınız olabilir. Kızıl renkteki farlar da cildinize sıcaklık verebilir. Ancak özellikle bu renk farları alt kirpik diplerinize uyguladığınızda sizi ağlamış veya hasta gibi gösterebileceği için kızıl renkteki farları ölçülü bir şekilde kullanmalısınız.

SOĞUK TONLARDAKİ KONTÜR ÜRÜNLERİNİ TERCİH EDİN

Beyaz tenliler için en sıkıntılı durumlardan biri de doğru renk kontür ürününü seçmek olabilir. Kontür ürünlerini soğuk tonlarda tercih ederek özellikle elmacık kemiklerinizi daha belirgin hale getirebilirsiniz.

KAHVERENGİ MASKARA KULLANIN

Tabii ki siyah maskara da kullanabilirsiniz ancak kahverengi maskara kullanarak daha doğal bir görünüm elde edebilirsiniz. Beyaz tenliyseniz saçlarınız ve kaşlarınız da açık renk olduğu için kahverengi maskara kullandığınızda yüzünüzde bütünlük sağlamış olursunuz.



