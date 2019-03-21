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Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 11:10 | Son Güncelleme

Beyazıt Meydanı’nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi.

Beyazıt Meydanı’nda gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen otobüs ortalığı savaş alanına çevirdi. Otoparka dalarak araçlara çarpan otobüs, sürüklediği araçlarla birlikte ana yola indi. Kazada yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay, Beyazıt Meydanı otobüs duraklarında yaşandı. Duraktan hareket eden 91 E Beyazıt - Göztepe Mahallesi seferini yapan özel halk otobüsü, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması nedeniyle birden otoparka daldı. Otoparkta bulunan çok sayıda araca çarpan otobüs, ardında sürüklediği araçla birlikte Ordu Caddesi’ne indi. Beyazıt Meydanı’nın adeta savaş alanına döndüğü ve 12 aracın hasar gördüğü kazada yaralanan 4 kişi, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı

Beyazıt Meydanı’nda halk otobüsü faciası: 4 yaralı
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