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Beyin ameliyatı olurken keman çalan müzisyen: Ne çaldığımı hatırlamıyorum

19.02.2020 15:16 | Son Güncelleme

İngiltere'de beynindeki tümör alınırken keman çalan müzisyen Dagmar Turner, "Ne çaldığımı hatırlamıyorum. Ameliyatın videosundan gördüğüm kadarıyla (George) Gershwin'den Summertime ve doğaçlama şeyler çaldım" dedi. Isle of Wight Senfoni Orkestarası'nda çalan 53 yaşındaki Turner'ın beynindeki iyi huylu tümör 2013'te fark edilmişti.

Beyin ameliyatı olurken keman çalan müzisyen: Ne çaldığımı hatırlamıyorum

İngiltere'de beynindeki tümör alınırken keman çalan müzisyen Dagmar Turner, "Ne çaldığımı hatırlamıyorum. Ameliyatın videosundan gördüğüm kadarıyla (George) Gershwin'den Summertime ve doğaçlama şeyler çaldım" dedi.

Dagmar Turner ve 31 Ocak'ta Londra King's College Hastanesi'ndeki ameliyatı yapan Prof. Keyoumars Ashkan BBC'nin sorularını yanıtladı.

Turner, "Bir gün önce ameliyatta beynin hangi bölgelerinin etkileneceğini çalıştık. Kafamın içinde ne yaptıkları konusunda fikrim yoktu ama çaldıklarımı duyabiliyordum. Ameliyat keman çalışımı hiç etkilemedi" dedi.

'Ameliyatta en sevdiğim eserleri dinleme fırsatım oldu'

Prof. Ashkan da İngiltere'de ilk kez yapılan bu ameliyat için "Amacımız Dagmar'ın el hareketleri ve koordinasyon yetisine zarar vermediğimizden emin olmaktı" dedi. Ashkan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ameliyatta Besame Mucho, Summer Time gibi en sevdiğim şarkıları dinleme fırsatım oldu. Turner, (Gustav) Mahler'in 5'nci senfonisini de çaldı. Ben notaları çıkaramadım ama ameliyata katılan anestezi uzmanımız bu eseri biliyordu ve notaların doğru çalındığını teyit etti. Amacımız da zaten doğru notalara basılıp basılmadığını anlamaktı."

Isle of Wight Senfoni Orkestarası'nda çalan 53 yaşındaki Turner'ın beynindeki iyi huylu tümör 2013'te fark edildi.

'İnce ayar' için uyandırıldı

Genel anesteziyle başlayan ameliyatın bir aşamasında Prof. Ashkan'ın ifadesiyle "ince ayar" için Turner uyandırıldı.

Turner bu aşamadan sonra keman çalmaya başladı.

Dagmar Turner, ameliyat sırasında keman çalma fikrinin kendisinden geldiğini belirterek "40 yılı aşkın bir süredir keman çalıyorum. Cerraha kaygılarımı anlattı. Kendisi de bir müzisyen olan Prof. Ashkan büyük anlayış gösterdi ve önerimi kabul etti" dedi.

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