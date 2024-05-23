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  4. Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı! O anlar kamerada

Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı! O anlar kamerada

23.05.2024 06:22
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Bingöl merkeze bağlı bir köy okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bingöl'de bir öğretmen Heimlich manevrasıyla öğrencisini kurtardı! O anlar kamerada

Bingöl merkeze bağlı Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olan Nagihan Dürçek, nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

KAMERALARA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtaran öğretmeni, etrafına toplanan diğer öğrenciler alkışladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müzik öğretmeni Nagihan Dürçek’in bir hafta önce ilkyardım eğitimi aldığı belirtilerek, "Borsa İstanbul Sarıçiçek Ortaokulu Müzik öğretmeni Nagihan Dürçek nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

İlkyardım eğitimi aldıktan sonraki hafta ilk nöbetinde yemek borusuna leblebi kaçan öğrencisine Heimlich manevrası uygulayarak hayatını kurtaran Nagihan Dürçek öğretmenimize teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl heimlich manevrası
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